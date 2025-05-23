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البنك الاردني الكويتي الراعي الرسمي لمسابقة السباحة الحرة الثالثة في العقبة

دقيقة واحدة ago
البنك الاردني الكويتي الراعي الرسمي لمسابقة السباحة الحرة الثالثة في العقبة

وطنا اليوم:قام البنك برعاية مسابقة السباحة الحرة الثالثة في القرية السياحية تالابي-العقبة بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية، بهدف إحياء محافظة العقبة وجعلها وجهة للسياحة حيث تضمنت المسابقة السباحة لعدد مختلف من الكيلومترات، وقد شارك في المسابقة الرئيس التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي وقد حصل على المركز الثاني،كما وقد حضر المسابقة دولة عبدالكريم الكباريتي-رئيس مجلس الإدارة الأسبق للبنك. وتأتي هذه الرعاية تأكيداً على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في المساهمة بدعم وتنشيط السياحة الداخلية في المملكة


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