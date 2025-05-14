“التربية والتعليم” تتحرك للتحقق من حادثة اعتداء معلم على طالبين شقيقين في إحدى المدارس الحكومية

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_ أكدت مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة أنها شكّلت لجنة داخلية، إلى جانب تحريك لجنة تحقيق من المديرية، للتقصي حول حادثة اعتداء من قبل أحد المعلمين بواسطه ماسوره بلاستيكية على طالبين شقيقين في إحدى المدارس الحكومية التابعة لها في لواء الجامعة.

وأوضح مدير تربية لواء الجامعة، الدكتور عبد الحكيم الشوابكة، في تصريح خاص لـ”وطنا اليوم”، أن المديرية ستقوم بالتواصل مع ولي أمر الطالبين للتحقق من تفاصيل الحادثة، والتأكد من صحة ما ورد من ادعاءات.

وشدد الشوابكة على وجود تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم يمنع بشكل قاطع ممارسة العنف أو استخدام العقاب الجسدي ضد أي طالب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع مثل هذه الحوادث بجدية بالغة.

وأضاف: “في حال ثبوت قيام المعلم بالفعل المذكور، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم”، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات لا تُمثل الوزارة بأي شكل، وإنما تُعد تصرفات فردية تستوجب المحاسبة والعقاب لمنع تكرارها مستقبلاً.