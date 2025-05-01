بحضور وزير الثقافة : سماوي والعبادي يوقعان اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين

وطنا اليوم_عمان – في إطار تعزيز أطر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة ، وُقعت اتفاقية للتعاون المشترك بين إدارة مهرجان جرش ،ونقابة الفنانين الأردنيين في دورته الـ 39للعام الحالي، وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الثقافة مصطفى الرواشدة ، في المركز الثقافي الملكي يوم امس الأربعاء 30/4 ، تتولى فيها النقابة التعاقد مع الفنان الأردني بمختلف المهن الفنية ، ووقع الاتفاقية عن المهرجان المدير التنفيذي ايمن سماوي، وعن النقابة، النقيب محمد يوسف العبادي.

وقال وزير الثقافة ان مهرجان جرش سيبقى عنوانا ثقافيا ووطنيا عالميا، وجسرا للتعريف بالفنان والشاعر والحرفي والفنان التشكيلي …، ومن هنا فإننا نحرص على حضور الفنان الأردني والمثقف الأردني في كل تفاصيل المهرجان وبرامجه ليكون عنوانا رئيسا في المهرجان الذي تواصل في أكثر من أربعة عقود.

وأضاف ان نقابة الفنانين ، هي بيت الخبرة، وأسهمت وتسهم في صوغ الخطاب الوطني الأردني، وتشكيل الهوية وتدوين السردية الوطنية من خلال الفن الراقي في الموسيقى والغناء والمسرح والدراما، وإحياء تراثنا الوطني الغني بألوانه والمتنوع في مفرداته والعزيز بمعانيه السامية.

واكد سماوي ، ان توقيع الاتفاقية ،جاء للتاكيد على ان الفنان الأردني أصبحت مشاركته في مهرجان جرش مكونًا رئيسًا للهوية الوطنية،وتعزز من مكانته محليا وعربيا ، واكد ان مهرجان جرش سيبقى عنوانا وطنيا وحضاريا ، ومنجزا يعلي من قيمة الابداع ،وحاملا لرسالة الدولة الأردنية ،ومعبرا عن إبداعات فنانيه وكتابه، وأن النجاح يتحقق بالتشاركية بين كل المؤسسات الرسمية والخاصة.

من جانبه، عبّر نقيب الفنانين محمد يوسف العبادي ، عن سعادته في إتمام الاتفاقية ، ومعرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها المدير التنفيذي للمهرجان ايمن سماوي ،وحرصه على مشاركة الفنان الأردني جنبًا إلى جنب الفنان العربي ،كما رحب العبادي بهذه الشراكة ما بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين .