قطار منظمة نقطة ضوء الثقافي يحط في محطته الثانية في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم:بعد توقف قطار الثقافة في مدرستين في محطة المفرق ، محطة إنطلاقته الأولى ، هما كلٍ من مدرسة المفردات الأساسية المختلطة ومدرسة ثغرة الجب الثانوية للبنات حيث تم تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية من قراءات قصصية وشعرية ، و محاضرات أدبية موجهة إلى الأوائل في مسابقات تحدي القراءة و صديقات المكتبة تحت عنوان ” كيف أكون كاتبة ؟ ثم أكمل القطار جولته في محافظات المملكة و حط في محطتة الثانية محافظة الزرقاء .

ولقد عرج القطار في محطته الثانية على ثلاث مدارس تابعة لمديرية تربية الزرقاء الثانية : مدرسة الفيحاء الثانوية المختلطة ، مدرسة حي الطيار الأساسية المختلطة و مدرسة أبو الزيغان الأساسية المختلطة برفقة فريق من الأدباء و الشعراء و الفنانين : الأستاذ منير حسني الهور رئيس تحرير مجلة وسام والشاعر محمد جمال عمرو مدير تحريرها و المسرحي يوسف البري عضو هيئة تحريرها والفنان الأستاذ راشد الكباريتي و الدكتور ربحي عليان .

ففي مدرسة الفيحاء الثانوية المختلطة تم تنفيذ قراءات قصصية وشعرية، و التعريف بمجلة وسام و تحفيز االطلبة على قراءتها والكتابة فيها ، كما تم تقدبم النصائح وإلإرشادات لتعزيز ودعم المواهب الواعدة في مجال كتابة القصة والقصيدة والخاطرة والمقالة والرسم تمهيدا لنشرها على صفحات المجلة .

و إستقبل الطلبة فريق القطارفي مدرسة حي الطيار الأساسية المختلطة بكل حفاوة و تكريم حيث تم الحديث عن الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في دعم وتشجيع ادب الاطفال وثقافتهم من خلال مجلة وسام ومكتبة الاسرة،ومسرح الطفل، كما تم تقديم شرح مفصل عن قطار الثقافة والهدف من إطلاقه ومحطاته والجهات الداعمة له والأنشطة والفعاليات الثقافية التي يقوم بتنفيذها بمشاركة مجموعة من كتاب الأطفال في الاردن . وتضمن اللقاء قراءات قصصية وشعرية ، وورشة في تصميم و تنفيذ الدمى وغيرها من الفعاليات المحببة للطلبة في المدارس الأساسية . وفي ختام هذه اللقاءات تم اهداء مكتبات المدارس مجلة وسام والقصص والمجلات المناسبة للفئات العمرية للطلبة .

أما في مدرسة أبو الزيغان الأساسية المختلطة ، فعلاوةً على القراءات القصصية و الشعرية و إهداء الكتب و المجلات ، فتم تنفيذ ورشة رسم للطالبات أظهرت مواهبهم و إبداعاتهم علاوةً على تشجيع المواهب الواعدة بين الطالباتت من خلال إستقبال أعمالهن الفنية والعمل على نشرها في مجلة وسام التي تصدرها وزارة الثقافة .

أما المحطة القادمة للقطارفستكون في محافظة العاصمة حيث تم التنسيق مع مديرية تربية الموقر على زيارة كلٍ من مدرستي الموقرالأساسية المختلطة والموقر الثانوية المختلطة حيث سيتم تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية و الفنية المميزة .

و من الجدير بالذكر أن “قطار الثقافة” كان قد انطلق – بحفل رسمي مهيب- من البادية الشمالية الغربية، ليتنقل في محطات عدة في مختلف محافظات المملكة، عبر الطريق الصحراوي إلى محافظة العقبة جنوبا، ومنها عبر الأغوار إلى محافظة إربد شمالا، بمشاركة نخبة من أديبات وأدباء الطفل الأردني، ومن الرسامين والفنانين المعنيين بثقافة الطفل