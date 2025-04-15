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إحباط محاولة تهريب 650 كيلو حشيش عبر جسر الملك حسين

15 أبريل 2025
إحباط محاولة تهريب 650 كيلو حشيش عبر جسر الملك حسين

وطنا اليوم:صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركزجمرك جسر الملك حسين وبالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في المركز أحبطت محاولة تهريب 650 كيلو حشيش مخدر على شكل كفوف كانت مخبأة داخل مادة حجر بناء قادمة الى الاردن .
وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جسر الملك حسين وبعد الإشتباه بشحنة مادة الحجر المذكورة تم تفتيشها بشكل دقيق، حيث تم العثور على الكمية داخل الاحجار على شكل كفوف وتم تنظيم الضبط بها تمهيدا لاجراء المقتضى القانوني من قبل ادارة مكافحة المخدرات حسب الاصول.
وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية بان كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية والرقابية في جهد دؤوب في مكافحة التهريب بكافة اشكاله وخصوصا هذه الآفة لما لها من تاثير مباشرفي الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.


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