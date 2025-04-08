صدور كتاب جديد عن النزعة الانفصالية لأكراد العراق

وطنا اليوم – أصدرت دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع كتابًا جديدًا يحمل عنوان “النزعة الانفصالية لأكراد العراق خلال 100 عام”، وهو عمل مشترك بين الدكتور عماد مطير الشمري والدكتورة ضحى لعيبي السدخان. يسلط هذا الكتاب الضوء على محاولات الأكراد، على مدار قرن من الزمن، لتحقيق حلم إقامة دولة كردية مستقلة وما صاحب ذلك من تحديات وصراعات.

يتناول الكتاب الجذور التاريخية للقضية الكردية، بدءًا من تقسيم أراضي الأكراد بعد الحرب العالمية الأولى، مرورًا بثوراتهم وتمرداتهم في العراق في ظل الأنظمة المتعاقبة. كما يستعرض الكتاب العلاقات المعقدة بين الأكراد والحكومات العراقية، وكيف تحكمت المصالح القومية والشخصية في هذه العلاقة.

يركز المؤلفان على أبرز المحطات التي شهدتها القضية الكردية، مثل إقامة الحكم الذاتي في إقليم كردستان عام 1991، والاستفتاء على الانفصال في عام 2017. ويعرض الكتاب كيف أثرت السياسات الاقتصادية والنفطية على تطورات القضية الكردية وأحلام الاستقلال.

يتناول الكتاب الأوضاع التي مر بها أكراد العراق على مدار قرن من الزمن، بدءًا من تقسيم أراضيهم بعد الحرب العالمية الأولى، وصولًا إلى محاولاتهم الاستقلالية الأخيرة، بما في ذلك الاستفتاء على الانفصال عام 2017. يناقش المؤلفان التحديات التي واجهها الأكراد، سواء في تعاملهم مع الحكومات العراقية المتعاقبة أو مع القوى الإقليمية التي عارضت طموحاتهم الاستقلالية.

كما يقدم الكتاب توثيقًا عميقًا للجذور الثقافية والتاريخية للأكراد، حيث يسلط الضوء على أصولهم العرقية، والمراحل التي شكلت هويتهم الثقافية، وعلاقتهم بمحيطهم الإقليمي. ويركز المؤلفان على التحديات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على إقليم كردستان، خاصةً بعد انخفاض أسعار النفط وما تبعه من أزمات اقتصادية أثرت على الحلم الكردي بالاستقلال.

يأتي هذا الإصدار كإضافة قيّمة إلى المكتبة العربية، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على قضية معقدة وشائكة ظلت تشغل المنطقة لسنوات طويلة. يمثل الكتاب مرجعًا هامًا للباحثين والمهتمين بالشأن الكردي والتاريخ السياسي في الشرق الأوسط.