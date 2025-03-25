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الملك يلتقي رئيس دولة الإمارات في أبوظبي

25 مارس 2025
الملك يلتقي رئيس دولة الإمارات في أبوظبي

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لقاء بقصر البطين في أبوظبي، اليوم الثلاثاء.
وأكد الزعيمان متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.
وتم التأكيد على إدامة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في تعزيز أمنهما واستقرارهما، وخدمة القضايا العربية.
وجرى بحث المستجدات بالمنطقة، خاصة الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد بالضفة الغربية، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأقام سمو الشيخ محمد بن زايد مأدبة إفطار تكريما لجلالة الملك والوفد المرافق.
ورافق جلالة الملك خلال الزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
وكان في استقبال ووداع جلالة الملك في مطار البطين سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ، وكبار المسؤولين.


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