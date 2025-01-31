اتهام خطير من واتساب لشركة تجسس إسرائيلية

وطنا اليوم:قال مسؤول في واتساب اليوم الجمعة إن شركة باراغون سولوشنز الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين من بينهم صحفيون وأعضاء بالمجتمع المدني.

وأضاف المسؤول أن واتساب، التابعة لشركة “ميتا”، أرسلت خطابا إلى باراغون بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك.

وقالت شركة واتساب في بيان إنها “ستواصل الدفاع عن القدرة على التواصل بخصوصية”، بينما امتنعت شركة باراغون عن التعليق.

وقال المسؤول في واتساب لرويترز إن الشركة رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدما لمنصتها.

كما رفض المسؤول عن تحديد هوية المستهدفين أو مكانهم، وقال فقط إن الأهداف شملت عددا غير محدد من شخصيات المجتمع المدني والإعلام. وأضاف أن واتساب “عرقلت” منذ ذلك الحين محاولة التسلل.

وأمتنع المسؤول عن توضيح كيف تأكد واتساب من مسؤولية باراغون عن عملية الاختراق، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون و”شركاء القطاع” بالحادثة، دون الخوض في التفاصيل.

ومعروفة إسرائيل بوحدة 8200، التابع للاستخبارات العسكرية، ومختصة بالتجسس الإلكتروني.

ومنذ عام 2021، نشرت عدة وسائل إعلام دولية، تقارير تُشير إلى أنه تم استخدام برنامج “بيغاسوس” الذي تنتجه شركة “إن أس أو” (NSO) الإسرائيلية -التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها- من قبل العديد من الدول للتجسس على معارضين وصحفيين وناشطين اجتماعيين، وسياسيين حول العالم.

ويُستخدم “بيغاسوس” لاختراق هواتف المستهدَفين للتنصت عليهم ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني والتقاط الصور وتسجيل المحادثات.

وكانت صحيفة هآرتس، الإسرائيلية، نشرت قائمة حصلت بجميع الضحايا “المؤكَدين”، الذين جرى استهدافهم من قبل برنامج “بيغاسوس” التجسسي.