عمان الاهلية تشارك بمؤتمر الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسمع

وطنا اليوم:شاركت كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة عمان الاهلية ممثلة بعضو الهيئة التدريسية ليلى القنواتي بمؤتمر الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسمع (آشا) الذي عُقد مؤخراً في مدينة سياتل الأمريكية.

حيث قدمت القنواتي ورقة بحثية بالتعاون مع البروفيسور ريم خميس، رئيس قسم علوم واضطرابات التواصل في جامعة لونغ آيلاند/ بروكلين، تحت عنوان “Assessing Emotion Comprehension and Expression in Jordanian Arabic Speaking Children”. وقد لاقت المحاضرة استحساناً كبيراً من الحضور.

كما تم منح المحاضر القنواتي شهادة التميز للبوستر البحثي الذي قدمته بالتعاون مع الزملاء د. يزن قموه، م. راما السير، وريمان مرزوقة من جامعة فيليرتون/ لوس أنجلوس، تحت عنوان “Elevate Your Knowledge on the Correlation between Consanguinity and Hearing Loss: Retrospective Study in Jordan”. وقد حيث تم تصنيفه كأفضل بوستر متميز ضمن فئة القضايا العالمية.

وتمنح هذه الجائزة “البوسترات المميزة” من قبل اللجنة المختصة بناءً على استثنائية العمل المقدم في فئتي التقديم للتعليم المهني والبحث العلمي، وكان هذا العمل مدعماً بشعار جامعة عمان الأهلية وكلية العلوم الطبية المساندة. وقد أتاحت المشاركة في هذا المؤتمر فرصة قيّمة لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال، بالإضافة إلى التشبيك مع مختصين دوليين، والتعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات في علاج اضطرابات التواصل.

كما تم اللقاء مع عدد من الطلبة العرب الملتحقين ببرامج الدكتوراه الذين أعربوا عن حماسهم للتعاون البحثي المشترك