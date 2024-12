صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يعلن عن بدء إستقبال مقترحات الطلبات

وطنا اليوم:انطلاقاً من دور صندوق دعم البحث العلمي و الابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الهادف لتفعيل و تحفيز الباحثين للنهوض بالمشاريع البحثية الابتكارية وانسجاماً مع مبادرات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام ( 2023-2025)، و بالأخص المبادرة المتعلقة بحماية التنوع الحيوي و الموائل الطبيعية و الحفاظ عليها والتي تندرج تحت المحرك السابع للرؤية و الذي يتمحور حول البيئة المستدامة في قطاع الاقتصاد الأخضر، و حيث ان الخطة التنفيذية للرؤية .

أناطت بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و من خلال صندوق دعم البحث العلمي و الابتكار انشاء منصة بحثية وطنية حول (التغير المناخي و النفايات و النقل و الطاقة و التنوع الحيوي)، فقد قررت لجنة ادارة صندوق دعم البحث العلمي و الابتكار الاعلان عن البدء في استقبال الطلبات التفصيلية لمشروعات البحوث العلمية في القطاعات أعلاه لهذه الدورة الخاصة و المتعلقة بمبادرات الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، على أن تغطي مقترحات المشاريع المقدمة احدى أولويات البحث العلمي للقطاعات المدرجة أدناه.

يتم البدء باستقبال الطلبات اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1-12-2024 ولغاية الساعة 12 من مساء يوم الخميس الموافق 16-1-2025 فعلى الراغبين بالتقدم بطلباتهم تعبئة نموذج الطلب الالكتروني من خلال الرابط الالكتروني (

SRF_EMV2024

) ضمن الفترة المشار اليها أعلاه وضمن الأولويات البحثية التالية للقطاعات:

1. قطاع التغير المناخي:

1. دراسة التوزيع الجغرافي للتغير المناخي والجفاف وأثرهما على التنوع الحيوي.

o Spatial distribution of climate change and drought and their impacts on biodiversity.

2. تطوير ادوات دعم القرار وانظمة التحذير المبكر المساهمة في التكيف والاستجابة للتغير المناخي وخصوصا ما يتعلق بالتنوع الحيوي.

o Development of decision support tools and early warning systems that contribute to climate change adaptation and response related to biodiversity.

3. تأثير التغير المناخي على الخارطة الزراعية والاحتياجات المائية المستقبلية للمملكة: وتشمل مواضيع البحث تحديد المحاصيل المناسبة للظروف المناخية المستقبلية.

o Impact of climate change on the future agricultural map and crop water requirements. The topics include identification.

4. دراسة أثار التغير مناخي على البيئة والحياة البحرية في خليج العقبة

o Impacts of climate change on marine ecosystems of the Gulf of Aqaba.

5. التكنولوجيا الذكية وابتكارات التكيف والتأقلم والتعايش مع أثار التغير المناخي وخصوصا قطاعات الصحة والسكان.

o Smart technology and innovation for adaptation with climate change, particularly in the sectors of human health and population.

2. قطاع إدارة النفايات:

1. تحديد كميات ومكونات النفايات الصلبة على المستوى الوطني في الأردن.

o Determination of the Solid Waste Quantities and Composition on the National Level in Jordan.

2. اختيار التكنولوجيات المناسبة لجمع ونقل ومعالجة النفايات الصلبة المنزلية والمخلفات الزراعية على مستوى الأردن من خلال توظيف أنظمة صنع قرار متعددة المعايير.

o Selection of the Most Appropriate Technologies to Collect, Transport and Treat of the Residential and Agricultural Waste Generated in Jordan Using Decision Support Systems.

3. تحديد انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع النفايات في الأردن باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي وإثر هذه الانبعاثات على التنوع الحيوي.

o Assess Greenhouse Gases emissions from the Waste Sector in Jordan Using Remote Sensing and Artificial Intelligence and the Impacts on Biodiversity.

4. وضع إطار عملي لخلق بيئة ممكنة لإدخال مفاهيم الاقتصاد الدائري في ادارة النفايات.

o Establishing a Framework to Create an Enabling Environment to Introduce Circular Economy Principles into the Solid Waste Management Sector.

5. خارطة طريق لإدماج القطاع الخاص في مشاريع استثمارية لإدارة النفايات

o Road Map to Integrate the Private Sector into Investment Projects of Solid Waste Management.

3. قطاع النقل:

1. دراسة تأثير تجزئة الموائل الناجمة عن البنية التحتية للنقل: بحث حول تأثير أنظمة النقل من طرق وسكك الحديدية وجسور وموانئ على الموائل الطبيعية والحياة البرية والبحرية، وكيفية تقليل من تجزئتها والمحافظة على التواصل البيئي بين المناطق الحيوية.

o The impact of transportation infrastructure on habitat fragmentation: Research on the impact of transportation systems such as roads, railways, bridges and ports on natural habitats, wildlife and marine life, and how to reduce their fragmentation and maintain environmental connectivity between vital areas.

2. تحليل تأثير التلوث الناتج عن النقل على النظم البيئية: دراسة تأثير تلوث الهواء والماء والضوضاء الناتج عن وسائل النقل على التنوع الحيوي، بما في ذلك تأثيرات المركبات، السفن، والطائرات وعلى صحة الكائنات الحية والأنظمة البيئية وتطوير حلول لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

o Analyze the impact of transportation activities on the ecosystems: Study the impact of air, water and noise pollution resulting from transportation on biodiversity, including the effects of vehicles, ships, and aircraft and on the health of living organisms and ecosystems, and develop solutions to protect endangered species.

3. تقييم وتطوير حلول مستدامة لتقليل آثار النقل على البيئات الحساسة: تطوير ونشر تقنيات نقل نظيفة وصديقة للبيئة، مثل المركبات الكهربائية، والتقليل من الانبعاثات الكربونية والملوثات الأخرى التي تؤثر على التنوع الحيوي.

o Assess and develop sustainable solutions to reduce the impact of transportation on sensitive environments: Assess, develop and disseminate clean and environmentally friendly transportation technologies, such as electric vehicles, and reduce carbon emissions and other pollutants that affect biodiversity.

4. تقييم تأثير نفايات النقل على البيئات الطبيعية: دراسة تأثير النفايات الناتجة عن النقل (مثل الزيوت، الإطارات، والنفايات البلاستيكية) على النظم البيئية المائية والبرية وموائلها.

o Assess the impact of transportation waste on natural environments: Study the impact of waste resulting from transportation (such as oils, tires, and plastic waste) on aquatic and terrestrial ecosystems and their habitats.

5. دراسة تأثير التوسع العمراني والتخطيط الحضري والمرتبطة بالنقل على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية: دراسة أثر التخطيط والتوسع العمراني وإنشاء الطرق والبنية التحتية اللازمة على فقدان الأراضي الطبيعية وتطوير سبل للحفاظ على المناطق البيئية الحساسة والتنوع الحيوي مع ضمان كفاءة شبكات النقل.

o Study the impact of urban expansion, urban planning and transportation on biodiversity and natural habitats: Study the impact of urban planning, expansion, and the necessary infrastructure on the loss of natural lands; develop means to preserve sensitive environmental areas and biodiversity while ensuring the efficiency of transportation networks.

4. قطاع الطاقة:

1. دراسات استقراريه الشبكة، تكنولوجيا الشبكة الذكية، حلول تخزين الطاقة، إدارة الطلب على الطاقة لضمان موثوقية وكفاءة تزويد الطاقة بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.

o Conduct studies on grid stability, smart grid technology, energy storage solutions, and demand side management to ensure the reliability and efficiency of energy supply, with the goal of increasing the contribution of renewable energy to the electrical grid.

2. تعزيز التنوع الحيوي والبيئي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيق التكنولوجيا الذكية في تطبيق وتطوير حلول تخزين الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها في القطاعات المختلفة وفي تصنيف الابنية من حيث استهلاكها للطاقة.

o Enhancing biodiversity and environmental diversity through the use of artificial intelligence technologies and smart technology applications in developing and implementing energy storage solutions, improving energy consumption efficiency across various sectors, and classifying buildings based on their energy consumption.

3. دراسة تعزيز الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والبيئة مثل تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من النفايات وأثر تحول الطاقة والاعتماد على الكهرباء في النقل والصناعة والابنية.

o Study on enhancing the nexus between energy, water, food, and environmental sectors, such as water desalination using renewable energy, waste-to-energy generation, and the impact of energy transition and electrification in transportation, industry, and buildings.

4. أثر التشريعات والسياسات والاستراتيجيات على الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

o The impact of regulations, policies, and strategies, on environmental, social, and economic sustainability.

5. دراسة إمكانات مصادر الطاقة النظيفة في الأردن وتقييم الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مثل المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة والهيدروجين الأخضر.

o Study the potential of clean energy resources in Jordan and assess their economic, environmental, and social feasibility, such as small modular nuclear reactors and green hydrogen.

5. قطاع التنوع الحيوي:

1. المدخلات في بنك البذور تحت ظروف الحفظ قصير وطويل الامد.

o Accessions into the seed bank under short and long terms conservation conditions.

2. المحميات الطبيعية ومناطق الحماية الخاصة والمناطق ذات الأهمية للتنوع الحيوي وتوزيع الأنواع.

o Natural reserves, areas of special protection, and areas of importance for biodiversity and species distribution.

3. الأنواع النباتية والحيوانية والفطريات والكائنات الحية الدقيقة وعدد الأنواع المهددة بالانقراض والمنقرضة.

o Plant, animal, fungal and microorganism species, and number of threatened and extinct species.

4. الموائل والأنواع المعاد تأهيلها.

o Rehabilitated habitats and species.

5. الأدبيات، وفجوات البحث، وقواعد بيانات التنوع الحيوي، والتشريعات التي تحكم التنوع الحيوي، والتمويل المستدام.

o Literature, research gaps, biodiversity databases, legislation governing biodiversity, and sustainable funding.