اكتشاف أكبر مستعمرة مرجانية بحرية في العالم

وطنا اليوم:اكتشف فريق من مؤسسة “ناشونال جيوغرافيك” العلمية أكبر مستعمرة مرجانية في العالم، يمكن رؤيتها حتى من الفضاء.

وجرى الاكتشاف خلال رحلة استكشافية إلى جزر سليمان جنوب غربي المحيط الهادئ في أكتوبر 2024، حيث غاص المصور السينمائي مانو سان فيليكس لاستكشاف جسم غريب ظهر له من السطح وكأنه حطام سفينة قديمة غارقة في قاع البحر، لكنه فوجئ بوجود مستعمرة مرجانية ضخمة تمتد على مساحة واسعة.

وقدّر الباحثون عمر هذه المستعمرة بنحو 300 عام.

وصرّحت مولي تيمرز، العالمة الرئيسية في البعثة، أن هذا الاكتشاف كان “محض صدفة حقيقية”، حيث تم العثور عليه في الليلة التي سبقت انتقال الفريق إلى منطقة أخرى، وفق ما ذكرت “ناشونال جيوغرافيك”.

وأشار فريق البعثة إلى أن هذه المستعمرة المرجانية هي الأكبر من نوعها على الإطلاق، وتتألف من ما يقارب مليار شعاب مرجاني متطابق جينياً، تتعاون معاً كما لو كانت كائناً واحداً.

ورغم أن المستعمرة المكتشفة حديثاً تتمتع بحالة صحية جيدة، يعرب الباحثون عن قلقهم حيال التهديدات التي تواجه جميع الشعاب المرجانية، مثل ظاهرة الاحتباس الحراري والصيد الجائر، ويأملون أن يساهم هذا الاكتشاف في تعزيز الجهود لحماية البيئات البحرية في جزر سليمان.

وقال إنريك سالا، المستكشف في “ناشونال جيوغرافيك”: “العثور على هذا المرجان الضخم يشبه اكتشاف أطول شجرة على وجه الأرض. هذا الاكتشاف يعيد إلينا شعور الدهشة والإعجاب بالمحيط”.

وأوضحت تيمرز أن هذا الكائن هو نوع من المرجان الصلب يُعرف باسم بافونا كلافوس أو مرجان لوح الكتف، وذلك لوجود أعمدة فيه تشبه الأكتاف إلى حد ما.