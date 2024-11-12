بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

تعطيل الدوام في البصرة يوم مواجهة النشامى والعراق

منذ 4 ساعات
تعطيل الدوام في البصرة يوم مواجهة النشامى والعراق

وطنا اليوم:وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الأردني.
ويحتضن ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد لقاء المنتخبين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:10

قتيلان في نهاريا وتوقف مطار بن غوريون جرّاء رشقة صاروخية من لبنان

16:41

سحب قرعة بطولة غرب آسيا الرابعة للشابات

16:34

تعديلات على نظام إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل

16:21

رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان

16:18

الأردني الكويتي يشارك في رعاية حملة قادة الأعمال التي أطلقتها مؤسسة إنجاز للعام السادس عشر على التوالي

15:39

صناعة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن واسبانيا

15:36

44٪ من الأردنيين يرون أن الحكومة ستطبق مبدأ الشفافية بشكل متوسط

15:27

تنفيذ حكم الإعدام في أردنيْين بالسعودية

15:18

جامعة فيلادلفيا تشارك في اجتماع الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية

15:12

زهدي جانبيك يكتب: مثل (الريح) على البلاط

15:00

القوات المسلحة تفتح باب التجنيد للذكور

14:55

هل يحقق دونالد ترامب طموح إيلون ماسك باستعمار المريخ؟

وفيات
غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024