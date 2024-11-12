تعطيل الدوام في البصرة يوم مواجهة النشامى والعراق

وطنا اليوم:وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الأردني.

ويحتضن ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد لقاء المنتخبين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026