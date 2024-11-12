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المومني: سمة هذه الحكومة هي العمل الميداني

منذ 5 ساعات
المومني: سمة هذه الحكومة هي العمل الميداني

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سوف ينعقد مرة كل شهر في محافظة أردنية، بالتوازي مع الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء بشكل مستمر إلى جانب الوزراء.
وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في إربد، أن هنالك مجموعة مهمة من القرارات التي اتخذت في إربد.
وأوضح أن الهدف من انعقاد مجلس الوزراء في المحافظات هو تأكيد أن سمة هذه الحكومة هي العمل الميداني.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة إنجاز المشاريع المتأخرة، مثلما هو الحال في مستشفى الأميرة بسمة الجديد.


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