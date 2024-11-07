هيئة تنشيط السياحة تحقق إنجازًا دوليًا بفوزها بجائزة “أفضل حملة إلكترونية” عن حملة مملكة الزمن

وطنا اليوم:في إنجاز جديد يعكس جهود هيئة تنشيط السياحة الأردنية في تعزيز حضور الأردن على الساحة العالمية، فازت الهيئة بجائزة “أفضل حملة إلكترونية” من مؤسسة لندن العربية عن حملتها الرائدة “مملكة الزمن”. وقد نجحت الحملة في استقطاب اهتمام الجمهور الدولي وإبراز المقومات السياحية والثقافية الفريدة للأردن.

جاءت حملة “مملكة الزمن” ضمن استراتيجية متكاملة اعتمدتها الهيئة للترويج للوجهات السياحية الأردنية، مستعينة بأساليب تسويقية رقمية متطورة وشاملة. وركزت الحملة على إبراز مواقع تراثية بارزة ، ما يضع الأردن في مصاف الدول السياحية المتميزة عالميًا.

وعبر مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات عن فخره بهذا الإنجاز، مشيدًا بفرق العمل التي ساهمت في تصميم وتنفيذ الحملة بروح من الإبداع والتفاني.

وأضاف أن هذا التكريم يمثل دفعة كبيرة للهيئة لمواصلة جهودها نحو تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رائدة، وأن الهيئة ملتزمة باستمرار تقديم تجارب سياحية فريدة للسياح من شتى أنحاء العالم.

تعد جائزة مؤسسة لندن العربية من الجوائز المرموقة التي تُمنح للمبادرات المتميزة في التسويق الرقمي للوجهات السياحية، ويعتبر هذا الفوز اعترافًا دوليًا بقدرة الأردن على تسخير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز السياحة، في خطوة تساهم بدعم الاقتصاد الوطني واستدامة القطاع السياحي