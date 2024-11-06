بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الحسين إربد يفوز على ناساف الأوزبكي ويتصدر مجموعته الآسيوية

6 نوفمبر 2024
الحسين إربد يفوز على ناساف الأوزبكي ويتصدر مجموعته الآسيوية

وطنا اليوم:انتصر الحسين إربد، على منافسه ناساف الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في واحدة من أقوى المواجهات التي جمعتهما في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2، مساء الأربعاء.
وسجل هدفي الحسين إربد؛ اللاعب رزق بني هاني في الدقيقتين 31 و 48 من الشوط الأول، فيما سجل هدف ناساف، اللاعب شاروف مخيدينوف.
وبذلك يتصدر الحسين إربد مجموعته الآسيوية بواقع 9 نقاط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

04:35

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

23:15

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً… وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

22:05

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتفقد في جولة ميدانية أحد مراكز الدراسات الصيدلانية

21:38

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العظامات والطوال

20:46

مدارس بلا تنمر

20:36

إشكال دبلوماسي بين باريس وتل ابيب في القدس المحتلة

20:29

هيئة تنشيط السياحة تحقق إنجازًا دوليًا بفوزها بجائزة “أفضل حملة إلكترونية” عن حملة مملكة الزمن

20:19

هاجم نتنياهو بشدة..غالانت: السنوار رفض إبرام صفقة مقابل الخروج من غزة

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024