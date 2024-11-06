الحسين إربد يفوز على ناساف الأوزبكي ويتصدر مجموعته الآسيوية

وطنا اليوم:انتصر الحسين إربد، على منافسه ناساف الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في واحدة من أقوى المواجهات التي جمعتهما في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2، مساء الأربعاء.

وسجل هدفي الحسين إربد؛ اللاعب رزق بني هاني في الدقيقتين 31 و 48 من الشوط الأول، فيما سجل هدف ناساف، اللاعب شاروف مخيدينوف.

وبذلك يتصدر الحسين إربد مجموعته الآسيوية بواقع 9 نقاط.