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فريقا السلط والأهلي يتأهلان إلى نهائي كأس الأردن لكرة اليد

6 نوفمبر 2024
فريقا السلط والأهلي يتأهلان إلى نهائي كأس الأردن لكرة اليد

وطنا اليوم:تأهل فريقا السلط والأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة اليد، بعد تحقيقهما الفوز اليوم في مباراتي الدور نصف النهائي.
وفاز فريق السلط على فريق كفرنجة بنتيجة 30-27، في المباراة، التي جرت اليوم الثلاثاء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وفاز فريق الأهلي على فريق كفرسوم بنتيجة 24-19، في المباراة التي أقيمت بصالة مدينة الحسن الرياضية في إربد.


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