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مشاهد خادشة للحياء والاداب في شوارع العقبة

منذ 6 ساعات
مشاهد خادشة للحياء والاداب في شوارع العقبة

وطنا اليوم:طالب نائبا محافظة العقبة المهندس حسن الرياطي والدكتورة لبنى النمور، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، بعدم عرض الدعايات والمشاهد الخادشة للحياء والآداب العامة والمخالفة لدين الدولة والشرائع السماوية، وسحب تلك الاعلانات من الشوارع العامة فورا ومحاسبة المسؤول عن عرضها.
واعتبر الرياطي والنمور في مذكرة، أن مثل هذه التصرفات تعد سابقة في تاريخ العقبة، حيث يتم عرض صور دعائية خادشة للحياء لا تحترم قيم ديننا واخلاقنا وذلك على شاشات العرض الموجودة في الشوراع، ويجب واحترام قيم المجتمع الاردني وعاداته الاصيلة وعدم مصادمة احكام الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية كافة.


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