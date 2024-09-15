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أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنعى الزميل محمد مفلح هارون معتوق

منذ ساعتين
أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنعى الزميل محمد مفلح هارون معتوق

وطنا اليوم_

ببالغ الحزن وعظيم الأسى مع التسليم بقضاء الله تعالى وقدره ينعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وأمين عام الوزارة الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي وأسرة الوزارة وفاة الزميل محمد مفلح هارون معتوق سكرتير اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة/وحدة تنسيق القبول الموحد، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد الموافق 15-9-2024، مستذكرين مناقب الزميل العزيز وما تميز به خلال عمله في الوزارة من حسن الخلق والإخلاص في العمل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وعائلته وجميع أحبته جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.


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