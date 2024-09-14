من سيترأس الجلسة الأولى لمجلس النواب؟

من المقرر أن يترأس النائب مجحم الصقور، الجلسة الأولى لمجلس النواب، كونه أقدم نائب في المجلس بالدورة الحالية.

وكان الصقور عضوا في المجلس النيابي الثامن عشر، والمجلس النيابي السابع عشر، والمجلس النيابي السادس عشر، والمجلس النيابي الرابع عشر، والمجلس النيابي الثالث عشر، والمجلس النيابي التاسع عشر، والآن في المجلس العشرين.

الاستحقاق الدستوري لما بعد الانتخابات هو انعقاد مجلس الامة في دورة عادية اذ ينص الدستور في الفقرة الاولى من المادة (78) على ما يلي: (يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين).

التوقعات تشير الى ان جلالة الملك سيعين مجلس اعيان جديدا قبل موعد الدورة العادية الاولى لمجلس الأمة إذ ينص الدستور على ان جلالة الملك يعين رئيس واعضاء مجلس الاعيان وهي صلاحية منفردة يمارسها جلالة الملك.

بعد صدور الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد وفي اليوم الذي حددته الارادة لانعقاد المجلس يفتتح جلالة الملك الدورة العادية لمجلس الامة بإلقاء خطاب العرش السامي في المجلسين مجتمعين.

بعد الافتتاح مباشرة يعقد مجلس الاعيان جلسة يقسم فيها رئيس واعضاء المجلس القسم الدستوري، ثم يعقد مجلس النواب المنتخب جلسة برئاسة النائب الاقدم في النيابة يتم فيها تلاوة الارادة الملكية السامية بالدعوة الى انعقاد الدورة العادية الاولى لمجلس الامة ثم يبدأ النواب الجدد باداء القسم الدستوري وفقا للمادة 80 من الدستور والتي تنص (على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع فـي عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).

الجلسة الاولى لمجلس النواب سيكون على جدول اعمالها انتخاب رئيس مجلس النواب وهو الاستحقاق الدستوري، إذ ينص في المادة 69 على أنه (ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز اعادة انتخابه)، ثم ينتخب المجلس اعضاء المكتب الدائم وهم النائب الاول لرئيس المجلس والنائب الثاني ومساعدي الرئيس.