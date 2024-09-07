البوتاس العربية” تُصدّر أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها

وطنا اليوم_عمّان – أعلنت شركة البوتاس العربية عن قيامها بتصدير أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها، حيث تم تحميل الباخرة (MV “Draftvader”) بكمية بلغت 54,800 طن متجهة إلى هولندا وبلجيكا.

وأعرب المهندس شحادة أبو هديب، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، عن فخره واعتزازه بهذه الخطوة التي تُعدّ ثمرة جهود متواصلة للنمو والتوسع من خلال الاستثمار في البحث والابتكار، وتطوير منتجات جديدة وفتح أسواق غير تقليدية. وأكد أبو هديب أن “البوتاس العربية” تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو توسيع نطاق وصول منتجاتها ذات الجودة العالية إلى الأسواق العالمية، في إطار استراتيجياتها الرامية لتعظيم العوائد.

وأشار أبو هديب إلى أن التواجد في السوق الأوروبي يسهم في تحقيق توازن وتوزيع للمبيعات على المستوى العالمي، مما يقلل من المخاطر التي تتعرض لها الشركة في ظل الظروف الجيوسياسية السائدة في مناطق مثل البحر الأسود والشرق الأوسط. وأوضح أن الشركة نفّذت خلال السنوات الخمس الماضية مشاريع استراتيجية أسهمت في تعزيز تنافسيتها على مستوى الشركات العالمية العاملة في قطاع الأسمدة.

وأكد أبو هديب أن زيادة صادرات الشركة إلى أوروبا ساهمت في تعزيز الصادرات الأردنية وتحقيق أثر إيجابي على الميزان التجاري. كما تعد “البوتاس العربية” من الشركات الأردنية الرائدة التي تدعم احتياطي العملات الأجنبية وتساهم في رفد خزينة الدولة وتلعب دورًا رئيسيًا في التنمية المجتمعية.

من جانبه، أوضح الدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية – أوروبا، أن قدرة الشركة على التمركز في السوق الأوروبي جاءت نتيجة التعاون الوثيق مع المشترين في شمال وشمال غرب أوروبا وفهم احتياجاتهم، مع تطوير حلول لوجستية مبتكرة. وأكد أن الشركة أنشأت خلال عام 2024 شركة البوتاس العربية – أوروبا لتعزيز وجودها وزيادة مبيعاتها في القارة الأوروبية.

وأضاف المهندس رشيد اللوباني، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة البوتاس العربية، أن الشركة تمتاز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الأسواق المتغيرة، مما يسمح لها بالاستفادة من الأسواق ذات العوائد المرتفعة. وأكد التزام “البوتاس العربية” بتزويد المشترين الأوروبيين بأفضل المنتجات والخدمات وفقًا لمتطلباتهم البيئية ومعايير الاستدامة.