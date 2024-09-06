أونروا: الأسبوع الماضي الأكثر دموية لفلسطينيي الضفة منذ تشرين الثاني 2023

وطنا اليوم_قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الخميس، إن الأسبوع الماضي، هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني 2023.

وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، “مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن”.

وشددت على أن “الأسبوع الماضي، هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني الماضي، حيث قتل العديد من الأشخاص، بينهم 7 أطفال”.