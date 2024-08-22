الجغبير: المصنع نموذج لنجاح السيدات الصناعيات في القطاع

وطنا اليوم_

أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، دعم غرف الصناعة لعمل السيدات الأردنيات في القطاع الصناعي سواء كصاحبات عمل او كعاملات، وذلك من خلال المساعدة في اجراءات التأسيس، وتقديم المساعدة الفنية بما فيها توفير برامج تدريبية للعاملين في المصانع وخصوصا النساء منهن لتطوير قدراتهن.

جاء ذلك خلال جولة في مصنع “ريتشموند هوم”، الثلاثاء، شارك بها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وممثلون لوزارة الاستثار وشركة بيت التصدير، ونظمتها جمعية نادي صاحبات الاعمال والمهن.

واضاف الجغبير ان هذا المصنع نموذج للمصانع الناجحة التي تديرها السيدات الصناعيات في مختلف القطاعات الصناعية مبديا اعجابه بتنوع وتطور منتجاته، ودعا الشباب والشابات إلى الانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص دون انتظار الوظيفة الحكومية لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للتطوير، وخصوصاً أن القطاع الصناعي في حاجة دائمة إلى الأيدي العاملة الوطنية للاستمرار في عملياته الإنتاجية.

وجرى خلال الجولة بحث عدد من القضايا والمعيقات التي تواجه الصناعيين الأردنيين، حيث أكدت الزعبي ان الحكومة تعمل على دعم تنافسية القطاع الصناعي بالتعاون مع غرف الصناعة، من خلال حل المعيقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، مشيرة الى أن القطاع الصناعي، يعتبر من اهم القطاعات الانتاجية والتي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأرنية.

المديرة التنفيذية لمصنع “رتيشموند هوم” سهى باكير، اوضحت ان المصنع يعمل في صناعة الفرشات والمخدات بأنواعها، ويشغل حاليا حوالي (100) عامل وعاملة، وقد تم تأسيسها في العام 1993.، وحاليا يقوم المصنع بتطوير منتجات مبتكرة وابداعية في مجال صحة النوم، حيث يتم تصدير منتجات الشركة الى العديد من دول العالم.

يذكر ان قطاع الصناعات الخشبية والأثاث الأردنية يشغل اكثر من 10 آلاف عامل وعاملة، وحقق جودة عالية جعلت منتجاته تصل الى اكثر من 70 بلدا في مختلف قارات العالم.