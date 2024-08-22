أحكام مشددة بحق 5 متهمين حاولوا تهريب كميات مخدرات كبيرة إلى السعودية

وطنا اليوم:قضت محكمة أمن الدولة بحبس خمسة متهمين بالأشغال الشاقة تراوحت من 20-10 عامًا، وغرامة بعشرات الآلاف من الدنانير بعد أن ضبط بحوزتهم مليون ونصف المليون حبة كبتاجون مخدرة، إضافة إلى 500 كيلوغرام حشيش مخدر، تمهيدًا لتهريبها إلى المملكة العربية السعودية.

وجاء في قرار المحكمة، الذي أيدته محكمة التمييز أعلى جهة قضائية، أن التهم التي أدانت بها محكمة أمن الدولة المتهمين تتصل جميعها بالاتجار بالمخدرات والشروع التام بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار، إضافة إلى التعاطي والاعتداء ومقاومة موظفين أثناء عملهم الرسمي.

وحسب القرار الذي يضم 3 أشقاء يقيمون في إحدى مناطق البادية الشمالية، فإن المتهمين الأول والخامس والسادس من ذوي الأسبقيات الجرمية بقضايا المخدرات، كما أن المتهم الأول من متعاطي المستحضرات، والمتهمين الثالث والرابع من متعاطي المواد المخدرة. كما أن المتهم السادس يحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة (الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة)، ولرغبته في تصديرها إلى المملكة العربية السعودية بقصد الاتجار بها، أقدم على الاتفاق خلال شهر آب من العام الماضي 2022 مع المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع على قيامهم بنقل تلك المواد المخدرة (الحشيش والكبتاجون) من إحدى مناطق البادية الشمالية إلى منطقة الحلابات تمهيدًا لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية.

وأقدم المتهم السادس على تجهيز تلك المواد المخدرة ووضعها داخل مركبة نوع بكب تويوتا (شاص) وتم الاتفاق فيما بينهم على أن يقوم المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع بذلك مقابل حصولهم على مبلغ (16,500) دينار أردني كأجرة لهم من المتهم السادس.

وبتاريخ 17/8/2022 أقدم المتهم الثاني على قيادة تلك المركبة المحملة بالمواد المخدرة التي قام بوضعها المتهم السادس داخل تلك المركبة، وكان برفقته المتهمون الثالث والرابع، وقام المتهم الأول بالمسير أمامهم وكان يستقل مركبة أخرى لتأمين الطريق أمامهم، لمنطقة الحلابات.

وعلى إثر اكتشاف أمرهم، جرت مداهمتهم من قبل رجال مكافحة المخدرات والقوة الأمنية المرافقة لهم، وعندها أقدم المتهم الثاني على إعطاء المتهم الثالث سلاحًا ناريًا بندقية (M16) وطلب منه إطلاق النار على رجال مكافحة المخدرات والقوة الأمنية المرافقة لهم.

وبالفعل قام المتهم الثالث بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، مما دفع رجال مكافحة المخدرات إلى تطبيق قواعد الاشتباك وإصابة المتهمين الثاني والثالث بأعيرة نارية، وكذلك إصابة المتهم الأول على إثر تدهور المركبة التي كان يستقلها عند قيامه بالفرار، حيث تم القبض على المتهمين الثاني والرابع، في حين تمكن باقي المتهمين من الفرار.

وبتفتيش المركبة التي كان يستقلها المتهمون الثاني والثالث والرابع (بكب شاص) تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغ عددها (1,600,000) حبة، و(500) كغم من الحشيش المخدر.

كما تم إلقاء القبض على المتهم الأول داخل مركبة أخرى (بكب شاص)، وبتفتيش تلك المركبة التي كان يستقلها تم ضبط أربع علب بداخلها (350) حبة من مستحضر الترامال تعود له وكان يحوزها بقصد تعاطيها. كما تبين أن المتهم الثالث موجود داخل منزل المتهم الخامس، حيث تم القبض عليهما، وبالتحقيق مع المتهم الخامس أنكر معرفته المسبقة بأن المتهم الثالث مطلوب لرجال مكافحة المخدرات، وأنكر معرفته بوقائع تلك القضية وقيام المتهم الثالث بمقاومة رجال مكافحة المخدرات واشتراكه مع باقي المتهمين في نقل المواد المخدرة.

وبالتحقيق مع المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، اعترفوا بالوقائع أعلاه، كما اعترف المتهم الثالث بقيامه بإطلاق العيارات النارية على رجال مكافحة المخدرات بناءً على طلب من المتهم الثاني الذي قام بإعطائه سلاح بندقية (M16) وطلب منه إطلاق النار عليهم بقوله له “طخهم”.