الصحة تسعى لتعيين صيدلاني لكل 25 سريراً

وطنا اليوم:قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان الوزارة قامت بزيادة أعداد الصيادلة المعينين لديها، واعتمادها في مستشفياتها تخصص الصيدلة السريرية في المستشفيات الحكومية.وبين خلال حفل أداء اليمين لعدد من منتسبي نقابة الصيادلة الجدد، بحضور النقيب الدكتور محمد عبابنة، أن الوزارة عينت صيدلانيا واحدا لكل 50 سريرا، وتعمل على زيادة هذه الأرقام لتصل إلى صيدلاني واحد لكل 25 سريرا.

وقال الهواري إن هذا اللقاء جاء للاحتفاء بنخبة مميزة من الخريجين الجدد لتنضم الى كوكبة من الصيادلة الذين ينتسبون لهذه المؤسسة الوطنية الشامخة، مشيرا إلى أن وجود الصيادلة الجدد في هذا الحفل هو لتأكيد التزامهم بأخلاقيات المهنه وشرفها وان هذا القسم سيحملون مسؤوليته طوال المسيرة التي تحتم عليهم المضي بكل إخلاص، مشيرا إلى اهمية اتقان مهارة التواصل مع المرضى خلال تقديم الخدمة.وهنأ الوزير الصيادلة الجدد بانضمامهم لنقابة الصيادلة، مؤكداً اهتمام وزارة الصحة بدور الصيادلة في العلاج، باعتبارهم جزءا هاما من فريق واحد يعمل تحت مظلة واحدة لخدمة الأهداف الإنسانيةوالقى نقيب الصيادلة الدكتور محمد شريف عبابنة كلمة بالحضور وهنأ الخريجين وذويهم على انجازهم مبينا اهمية الصيدلة في الحياة المجتمعية.