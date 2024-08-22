بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الصحة تسعى لتعيين صيدلاني لكل 25 سريراً

منذ ساعتين
الصحة تسعى لتعيين صيدلاني لكل 25 سريراً

وطنا اليوم:قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان الوزارة قامت بزيادة أعداد الصيادلة المعينين لديها، واعتمادها في مستشفياتها تخصص الصيدلة السريرية في المستشفيات الحكومية.وبين خلال حفل أداء اليمين لعدد من منتسبي نقابة الصيادلة الجدد، بحضور النقيب الدكتور محمد عبابنة، أن الوزارة عينت صيدلانيا واحدا لكل 50 سريرا، وتعمل على زيادة هذه الأرقام لتصل إلى صيدلاني واحد لكل 25 سريرا.
وقال الهواري إن هذا اللقاء جاء للاحتفاء بنخبة مميزة من الخريجين الجدد لتنضم الى كوكبة من الصيادلة الذين ينتسبون لهذه المؤسسة الوطنية الشامخة، مشيرا إلى أن وجود الصيادلة الجدد في هذا الحفل هو لتأكيد التزامهم بأخلاقيات المهنه وشرفها وان هذا القسم سيحملون مسؤوليته طوال المسيرة التي تحتم عليهم المضي بكل إخلاص، مشيرا إلى اهمية اتقان مهارة التواصل مع المرضى خلال تقديم الخدمة.وهنأ الوزير الصيادلة الجدد بانضمامهم لنقابة الصيادلة، مؤكداً اهتمام وزارة الصحة بدور الصيادلة في العلاج، باعتبارهم جزءا هاما من فريق واحد يعمل تحت مظلة واحدة لخدمة الأهداف الإنسانيةوالقى نقيب الصيادلة الدكتور محمد شريف عبابنة كلمة بالحضور وهنأ الخريجين وذويهم على انجازهم مبينا اهمية الصيدلة في الحياة المجتمعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:18

وزير الصحة: إغلاق ودمج 34 مركزا صحيا فرعيا

11:03

أحكام مشددة بحق 5 متهمين حاولوا تهريب كميات مخدرات كبيرة إلى السعودية

10:46

ظهور 7 شموس في سماء الصين.. ما القصة؟

10:39

الأردن يطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

10:27

وفيات الخميس 22-8-2024

10:22

مؤسسة النفط الليبية تنفي رسو إحدى ناقلاتها في ميناء حيفا

10:16

اقتحام إسرائيلي دامٍ لمخيم طولكرم.. 3 شهداء واشتباكات عنيفة

09:52

تراجع مبيعات التذكرة الموحدة 69% خلال النصف الأول من العام الحالي

09:44

فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة الأسبوع المقبل – أسماء

09:39

اغتيال السنوار هدف لاحق .. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحدد شرط استقالته الأول

09:31

بريك: إذا استمرت الحرب ستنهار إسرائيل في غضون عام واحد

09:24

الاحتلال يقصف 10 مناطق لبنانية وحزب الله يهاجم 13 موقعا إسرائيليا

وفيات
وفيات الخميس 22-8-2024العميد الركن المتقاعد محمود عبدالكريم ارشيد البلاونة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21-8-2024جامعة فيلادلفيا تنعى شقيق د. مروان كمالوفيات الثلاثاء 20-8-2024