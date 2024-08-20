الاحتلال يعلن العثور على جثث 6 محتجزين في غزة

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، أعلنا العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين في غزة.

وأضافت هيئة البث،” الجيش وجهاز الشاباك تمكنا الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لرهائن إسرائيليين من قطاع غزة”.

كما أعلن كيبوتس نير عوز الذي استُهدف في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، الثلاثاء، مقتل أبراهام موندر المحتجز في غزة، بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب على قطاع غزة.

وجاء في بيان “يعلن كيبوتس نير عوز قَتل أبراهام موندر البالغ 79 عاما في الأسر في غزة بعد أشهر من الحرب”.