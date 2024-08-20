بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يعلن العثور على جثث 6 محتجزين في غزة

منذ 11 ثانية
الاحتلال يعلن العثور على جثث 6 محتجزين في غزة

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، أعلنا العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين في غزة.
وأضافت هيئة البث،” الجيش وجهاز الشاباك تمكنا الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لرهائن إسرائيليين من قطاع غزة”.
كما أعلن كيبوتس نير عوز الذي استُهدف في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، الثلاثاء، مقتل أبراهام موندر المحتجز في غزة، بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب على قطاع غزة.
وجاء في بيان “يعلن كيبوتس نير عوز قَتل أبراهام موندر البالغ 79 عاما في الأسر في غزة بعد أشهر من الحرب”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:25

مظاهرات في شيكاغو تطالب بوقف ارسال شحنات الأسلحة لإسرائيل

09:20

حماس تنعى مرافقي هنية الذين استشهدوا في مجزرة مخيم الشاطئ

05:05

عباس يطلب من نتنياهو السماح له بزيارة غزة

04:05

واشنطن تحمّل طهران مسؤولية هجوم إلكتروني على حملة ترمب

03:32

مصادر : لا شحنات غاز مصرية إلى لبنان عبر الأردن

02:31

الصحة العالمية تصدر توصيات لـ 5 دول بشأن الإجراءات ضد فيروس جدري القردة

01:28

قيادي في حماس يكشف موقف السنوار من المفاوضات الأخيرة

00:13

الأمن يوضح حول الحوادث المفتعلة

23:08

الهوس بالنشر في المجلات العلمية: هل يهدد جودة البحث الأكاديمي في الجامعات العربية؟

21:31

بلينكن: نتنياهو قبل المقترح ويتعين على حماس الآن قبوله

20:24

ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب يضع الحكومة أمام سيناريوهات مخاطرها

20:03

الاحتلال يعلن مقتل ضابط في جنوب قطاع غزة

وفيات
وفيات الإثنين 19-8-2024وفيات الأحد 18-8-2024وفيات الجمعة 16-8-2024اللواء الركن الطيار عبود سالم حسن في ذمة اللهوفيات الخميس 15-8-2024