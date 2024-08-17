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القرٱن والمعنى

منذ ساعتين
القرٱن والمعنى

وطنا اليوم ضرب / بقلم د. عطا أبو الحاج

القرآن يدلك على المعنى من اقرب الطرق

الاصل في معاني الكلمات في القرآن هو ما عرفته العرب بلسانها المتداول..

عندما يريد القرآن ان يوسع المعنى يأتي بسياق واضح يدلك على هذالتوسع.

دعنا نستعرض بعض الامثلة:

١_ ( الفقير )

الفقير في القرآن هو من يحتاج المال لضرورات حياته..

هكذا فقط..

لم يوسع القرآن المعنى ليشمل فقير الاخلاق والدين والعلم..كما يحب البعض ان يتوسع:

( وأطعموا البائس الفقير)

( انما الصدقات للفقراء والمساكين..)

٢_ومثله ( الغني ) كصفة للبشر ..تعني من يملك المال ، وليس العالم والفقيه او صاحب مكارم الاخلاق…

٣_( الرزق) هو في القرآن بمعنى الطعام ..وكل توسع بمعنى رزق القناعة ورزق التقوى ورزق العلم..وما شابه..لا اصل له في القرآن:

( تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا)

( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه)

( وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم)

٤_ ( الغسل والمسح ) هما الغسل المادي المعروف بالماء..والمسح بالبلل ( فاغسلوا وجوهكم وايديكم ..وامسحوا برؤوسكم وارجلكم..) ولو كره المهرطقون المتأولون لهذا المعنى البسيط الواضح وقولهم انه غسل الضلال وغسل الذنوب !!

ولو اردنا ان نمشي مع هؤلاء لما بقيت كلمة في موضعها..الا وخرقوا لها معنى آخر من ظلمات تأولاتهم.


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