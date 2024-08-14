الحسان بضيافة أبناء عمومتهم قبيلة بني خالد في المملكة الاردنية الهاشمية

وطنا اليوم:تشرفت قبيلة بني خالد في البادية الشمالية الاردنية – محافظة المفرق بزيارة الشيخ نايف الفنر الحسان – من شيوخ الأسلم – قبيلة شمر في دولة العراق الحبيبة ، وابنه الشيخ سطام الفنر الحسان وعدد من أبناء عمومتهم المرافقين معهم

حيث تم استقبالهم في ديوان الحاج نواش عواد القاضي بني خالد – أبو محمد ، وكان باستقبالهم الحاج نواش أبو محمد وأبنائه وعدد من أبناء العمومة من قبيلة بني خالد

كما ورحب القاضي أجمل ترحيب بهم في وطنهم الثاني الاردن ، حيث أكد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والصديقين

ونوه القاضي إلى أن ديوانه هو ديوان ” قبيلة بني خالد ” كما هو البيت الكبير والديوان لأبناء قبيلة شمر من شتى أنحاء الوطن العربي ، وأشار أيضًا إلى العلاقة المستمرة التي تجمع قبيلة شمر وقبيلة بني خالد منذ القدم ، حيث وصفها القاضي بأنها ” روح واحدة في جسد واحد ” ، وأشار القاضي إلى أمجاد القبيلتين في وضع بصمات خالدة إلى اليوم في كلا البلدين

حيث أكد الشيخ الحسان في ختام اللقاء على مدى محبته الكبيرة للقيادة الهاشمية والاردن والاردنيين جميعًا ، وعلى كرم الضيافة الاردني النابع من طيب شعبه وأصالته

حمى الله الاردن ارضا وقيادتا وشعبا ، تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة عاليًا ، داعين الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على كلا البلدين

أخوكم المود : حاتم نواش القاضي بني خالد

البادية الشمالية – مدينة المفرق – المملكة الاردنية الهاشمية