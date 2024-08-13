بعد إغلاق دام عامين.. متاجر غربية تعتزم إعادة فتح فروعها في روسيا

وطنا اليوم:من المقرر أن يتم إعادة افتتاح أبوب متاجر “هوغو بوس” في روسيا في الخريف المقبل، في حين تقدمت “كريستيان ديور” للجهات الروسية المختصة بطلب لتسجيل علامات تجارية جديدة في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن اتحاد مراكز التسوق في روسيا أن متاجر العلامة التجارية الألمانية للأزياء “هوغو بوس” ستعيد فتح أبوابها في روسيا هذا الشهر أو في سبتمبر المقبل بعد استحواذ شركة التجزئة “ستوكمان” عليها.

كذلك لفتت وسائل الإعلام إلى أن شركات مستحضرات تجميل غربية تعمل على تسجيل علاماتها التجارية في روسيا، والحديث يجري عن “كريستيان ديور” التي تقدمت بطلب لتسجيل العلامات التجارية Dior وDioramour وGem Dior وشعار به صورة تتضمن الحرفين C وD.

وكانت “هوغو بوس” قد انضمت في العام 2022 إلى شركات غربية أخرى قررت الخروج من روسيا بعد أن فرض الغرب على موسكو عقوبات واسعة بسبب الصراع في أوكرانيا.

وتعليقا على فتح متاجر “هوغو بوس” بعد شراء “ستوكمان” للأنشطة الروسية، قالت المسؤولة في اتحاد مراكز التسوق ناتاليا كيرميدشييفا: “لن تكون متاجر “هوغو بوس” الجديدة مختلفة، كل شيء سيكون كما كان دون تغييرات. سيتم افتتاح جميع المتاجر الـ19 في نفس الوقت”، مشيرة إلى أنه سيتم الحفاظ على العلامات التجارية للمتاجر.

وأوضحت المسؤولة أن اسم الكيان القانوني لـ”Hugo Boss Rus” سيتم تغييره إلى “Link Fashion” بناء على طلب البائع.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن شركة الأزياء الألمانية باعت أعمالها في روسيا إلى شريكتها “ستوكمان” مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه، ويتعين على الشركات الأجنبية التي تقرر بيع أعمالها في روسيا الحصول على إذن حكومي للبيع.

وتشير التقارير إلى أن السلطات الروسية وافقت على صفقة بيع “هوغو بوس” في أبريل الماضي، وتظهِر الوثائق أن الصفقة أبرمت في الثاني من أغسطس الجاري وأن شركة “ستوكمان” تمتلك الآن 100% من “هوغو بوس روس”.

ووفقا لوزارة التجارة والصناعة الروسية فإن مجموعة من الشركات الغربية مهتمة باستئناف أنشطتها في روسيا، وتعمل على دراسة خيارات مختلفة.