التعليم العالي: زيادة منح أبناء الشمال والوسط

وطنا اليوم:كشف مدير وحدة القبول الموحد والناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مهند الخطيب، الثلاثاء، عن زيادة عدد منح أبناء اقليمي الشمال والوسط في جامعات اقليم الجنوب 200 منحة.

وقال الخطيب إن المنح كانت 2300 بحسب النظام والتعليمات، وتم زيادتها هذا العام إلى 2500 منحة.

وأضاف الخطيب أنه سيفتح باب التقدم لجميع منح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطلع تشرين الثاني القادم.

ودعا الطلبة الراغبين في الدراسة في جامعات إقليم الجنوب للتسجيل لدرجة البكالوريوس على البرنامج العادي، والنفقة الخاصة في احدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية المشمولة بمنح الشمال والوسط بشكل طبيعي من خلال دائرة القبول الموحد، إلى حين فتح باب التقدم للمنح.

وبموجب تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية لعام 2018، فإن منحة أبناء اقليمي الشمال والوسط خصصت 1000 منحة لجامعة الطفيلة التقنية و1000 لجامعة الحسين بن طلال، و150 منحة للجامعة الأردنية / فرع العقبة، إضافة إلى 150 منحة لكلية العقبة وكلية الشوبك الجامعية التابعتين لجامعة البلقاء التطبيقية.

ويشترط التقدم للمنحة تحقيق الطالب شروطا منها أن يكون مصدر الشهادة الثانوية إحدى مناطق وسط وشمال المملكة، وأن يحصل الطالب على قبول في الجامعة عن طريق القبول الموحد لذات العام الدراسي، فيما يدفع الطالب رسوم القبول والتسجيل لأول.

وأوضح الخطيب أن الصندوق يمنح الطالب 60 دينارا شهريا بدل سكن للطالب المقبول من منحة أبناء الشمال والوسط.

وأشار إلى أنه لم يتم صرف المستحقات المالية للطلبة والطالبات الحاصلين على منحة أبناء الشمال والوسط للعام الماضي من رديات الرسوم والمخصصات الشهرية، إضافة إلى المنح والقروض الجزئية 45 ساعة، فيما سيكون الصرف حسب المبالغ المتوفرة من وزارة المالية حسب الأصول.

وكان الخطيب قال فيو قت سابق، إن استقبال طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس سيبدأ صباح يوم غد الأربعاء وتستمر لمدة أسبوع، أما مرحلة الدبلوم المتوسط فستكون يوم الخميس وتستمر لمدة أسبوع.