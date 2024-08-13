بادر للالتحاق في عمان الاهلية بتخصص التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات لتتخرج مهندساً زراعياً مُسلّحاً بالتكنولوجيا وبمستقبل مضمون

وطنا اليوم:يعتبر تخصص التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات برنامج أكاديمي ديناميكي مبتكر يؤدى إلى الحصول على درجة البكالوريوس ويؤهل الطالب للحصول على لقب مهندس زراعي مسجل في نقابة المهندسين الزراعيين. وأمامه مجالات عمل في المؤسسات الزراعية والغذائية العامة والخاصة وفي المراكز البحثية الوطنية والإقليمية والدولية وفي المؤسسات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات التدريب المهني والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية و الشركات الخاصة و مؤسسات المجتمع المدني.

ويهدف التخصص إلى إضافة قيمة نوعية وتطوير المهارات التكنولوجية وتمكين التفكير الذكي من خلال توفير تعليم متميز للطلاب في أساسيات العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية وعلم الجينات وأنظمة الزراعة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتناغم مع تطبيقات المعرفة المكتسبة في التكنولوجيا الزراعية الحيوية لتعزيز الإنتاج الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

كما يُقبل في التخصص الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للفروع العلمي، العلمي الحقل الطبي، الهندسي، العلوم البحتة)، الزراعي، الصحي الشامل، الصناعي والاقتصاد المنزلي على ألا يقل المعدل العام عن 60% للتوجيهي الأردني والا يقل المعدل العام عن 50% للتوجيهي غير الأردني.

ويتوفر للطالب في الكلية العديد من المختبرات منها :

– وحدة البيت الزراعي وتعتبر وحدة متقدمة ومؤهلة لتقديم التدريب العملي للطلبة وتستخدم لاجراء البحوث في مجال التكنولوجيا الزراعية الحيوية والأنظمة الزراعية مثل الزراعة المائية.

– مختبر البيولوجيا الجزيئية وهو مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة التي من شأنها غرس المفاهيم الأساسية وتلبية ما يهدف له التخصص بشكل أكبر وأوضح مختبر الأنسجة النباتية وهو مجهز بجميع الأجهزة والمستلزمات الضرورية لتطبيق مهارة زراعة الأنسجة النباتية بطرق علمية متطورة وحديثة تحاكي واقع التكنولوجيا الزراعية الذكية

– المختبر العام: وهو مجهز بجميع المعدات والأجهزة والميكروسكوبات اللازمة لتنفيذ التجارب العملية لكل مساق.

كما يقوم على العملية التدريسية في الكلية نخبة من الكوادر من ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة في مجال اختصاصهم، وتحرص الهيئة التدريسية على تقديم الخبرات وتطوير مهارات الطلبة بمساندة الوسائل التعليمية المتقدمة والمختبرات المتخصصة ووحدة البيت الزراعي والتدريب العملي.

وتتكون الخطط الدراسية للتخصص من (140) ساعة موزعة كالتالي :

متطلبات الجامعة: (24) ساعة ، متطلبات التخصص: (93) ساعة ، متطلبات الكلية: (23) ساعة.

ويذكر أنه قد تم تأسيس كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الأهلية عام 2021 وتعتبر كلية واعدة تتطلع إلى التميز والريادة لتخريج مهندسين زراعيين يمتلكون المعرفة بتكنولوجيا الزراعة الحديثة والتحديات الزراعية العالمية وتكنولوجيا الغذاء.

وتستجيب الكلية بشكل مباشر للاحتياجات الوطنية والإقليمية والدولية وتسعى إلى تعزيز الوعي بالدور الحاسم للزراعة في برامج الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد مهندسين زراعيين يتمتعون بالمعرفة التكنولوجية الحديثة والمهارات المتقدمة فى الزراعة الذكية وريادة الأعمال من خلال توفير البرامج التعليمية والتطبيقية والبحوث المبتكرة إضافة الى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والمشاركة المجتمعية. توفر الكلية للطلاب تعليم متوازن وفرص تدريب متميزة في مهارات متعددة لتلبية الاحتياجات الوطنية ومواكبة متطلبات سوق العمل.