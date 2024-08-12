اختتام فعاليات برنامج التطوع الشبابي في مخيم البقعة

وطنا اليوم:اختتمت في دائرة الشؤون الفلسطينية اعمال برنامج التطوع الشبابي في مخيم البقعة بحضور المهندس رفيق خرفان مدير عام الدائرة ومدير مشروع بارت 2 والممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مبنى الدائرة.

وتقدم خرفان بالشكر والتقدير للوكالة الألمانية ومؤسسة طمي على اهتمامهم بالشباب خاصة مؤكدا على أن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يولي قطاع الشباب أهمية كبرى ويؤكد دائما على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة وتأهيلها خاصة في مجال العمل التطوعي والعمل الريادي.

وتم خلال هذا المشروع تشكيل فريق تطوعي مكون من سبعة عشر شاب وشابة من مخيم البقعة تم تدريبهم وتأهيلهم في مجال العمل التطوعي بدعم من الوكالة الألمانية وقامت مؤسسة طمي خلال اللقاء الختامي بعرض أبرز محطات المشروع ومنجزاته من تشرين الأول 2023 حتى حزيران 2024.

وتحدث مدير مشروع بارت 2 إسماعيل صيام شاكرا دائرة الشؤون الفلسطينية اهتمامها ودعمها للشباب في المخيمات الامر الذي يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وقام مدير عام الشؤون الفلسطينية بتكريم فريق العمل التطوعي مؤكدا على ضرورة استدامة العمل في هذه المبادرة وتم توزيع الشهادات.