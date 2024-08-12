بن غفير يهدد بالانسحاب من الحكومة إذا تم التوصل لاتفاق مع حماس

وطتا اليوم:أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه سينسحب من الحكومة إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة مع حركة حماس.

وأمس الأحد، قال بن غفير إن نتنياهو سيرتكب “خطأ فادحا” بالموافقة على إبرام صفقة مع حركة حماس لوقف الحرب وتبادل الأسرى، داعيا بدلا من ذلك إلى احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه.

وزعم بن غفير أنه في حال قطعت إسرائيل الوقود والمساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، فسوف تستسلم حماس خلال أسبوعين.