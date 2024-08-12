شهداء بغارات مكثفة على غزة ومقتل جندي إسرائيلي جنوب القطاع

وطنا اليوم:كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن 22 شهيدا منذ صباح أمس الأحد، وأكدت المقاومة استهداف قوات الاحتلال عبر عدة محاور، في حين اعترفت إسرائيل بمقتل جندي خلال الساعات الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين مقتل جندي في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش إن الرقيب عمير جينزبيرغ، البالغ من العمر 19 عاما، قتل في معارك جنوب قطاع غزة أمس الأحد.

وأشار الجيش إلى أن الرقيب القتيل، وهو من كريات تيفعون، مقاتل في لواء المظليين.

يأتي هذا الإعلان بينما تؤكد المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في رفح وخان يونس.