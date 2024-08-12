بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شهداء بغارات مكثفة على غزة ومقتل جندي إسرائيلي جنوب القطاع

منذ ساعة واحدة
شهداء بغارات مكثفة على غزة ومقتل جندي إسرائيلي جنوب القطاع

وطنا اليوم:كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن 22 شهيدا منذ صباح أمس الأحد، وأكدت المقاومة استهداف قوات الاحتلال عبر عدة محاور، في حين اعترفت إسرائيل بمقتل جندي خلال الساعات الماضية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين مقتل جندي في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.
وقال الجيش إن الرقيب عمير جينزبيرغ، البالغ من العمر 19 عاما، قتل في معارك جنوب قطاع غزة أمس الأحد.
وأشار الجيش إلى أن الرقيب القتيل، وهو من كريات تيفعون، مقاتل في لواء المظليين.
يأتي هذا الإعلان بينما تؤكد المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في رفح وخان يونس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:30

بنك ABC يعلن عن النتائج المالیة للنصف الأول من عام ٢٠٢٤:

10:27

استقالة نائب الرئيس الإيراني بعد 10 أيام من تعيينه

10:15

مندوبا عن الملك وولي العه العيسوي يعزي قبيلة بني حميدة/الهاشم

10:14

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الخميس – أسماء

10:10

16 وفاة و29 إصابة خلال العشرة أيام الأولى من شهر آب

10:02

الصبيحي: من أين جاء الرئيس بهذه الأرقام؟

09:55

بن غفير يهدد بالانسحاب من الحكومة إذا تم التوصل لاتفاق مع حماس

09:43

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات إثر نشوب حريق بمحطة زاباروجيا النووية

09:36

الاحتلال يتأهب وواشنطن ترسل حاملة طائرات للشرق الأوسط

09:20

وفاتان وإصابات بحادث تدهور مروع في إربد

09:15

نتنياهو محذرا وزراء حكومته: الأيام المقبلة ستكون مصيرية

09:05

استنفار بليبيا لمواجهة سيول الكفرة ومخاوف من تكرار كارثة درنة

وفيات
وفيات الأحد 11-8-2024جمال زيدان (ابو صهيب).. في ذمة الله وفيات الجمعة 9-8-2024وفيات الخميس 8-8-2024وفيات الأربعاء 7-8-2024