نتنياهو محذرا وزراء حكومته: الأيام المقبلة ستكون مصيرية

وطنا اليوم:أفادت قناة كان العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر وزراء حكومته من أن الأيام المقبلة ستكون مصيرية.

وأضافت القناة العبرية، أن نتنياهو طلب من وزراء حكومته عدم الإدلاء بتصريحات للإعلام تتعلق بالشؤون الأمنية خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق أفادت شبكة سي إن إن، بأن استخبارات الاحتلال الإسرائلي تعتقد أن حزب الله سيبدأ هجوما في 12 أغسطس وبعده بساعات تشن إيران هجوما.

ويأتي ذلك وسط ترقب عالمي لهجوم إيراني واسع على تل أبيب كرد انتقامي على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في طهران.

وتزايدت الدعوات الصادرة من دول المنطقة والعالم إلى مواطنيها؛ لحثهم على مغادرة الأراضي اللبنانية فورًا، وسط مخاوف من اشتعال حرب إقليمية متعددة الأطراف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، في مكالمة هاتفية، أن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط “ليس في مصلحة أي طرف”.

وشدد بلينكن أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الوزارة، في بيان، “أكد الوزير التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل وقال إن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف”.