السعودية: اغتيال هنية انتهاك لسيادة إيران

وطنا اليوم_ ندّدت السعودية، الأربعاء، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية الأسبوع الماضي في طهران، واعتبرته “انتهاكا صارخا للسيادة الإيرانية”.

وقال نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال جلسة استثنائية لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي إن “اغتيال هنية يعد انتهاكا صارخا لسيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي، كما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين”.

وأكد الخريجي “استشعار الحكومة السعودية خطورة الأحداث المتصاعدة في الأرض الفلسطينية بسبب اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي السافرة وممارساته غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، متجاهلة بذلك المواثيق والقرارات الدولية”.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية “وانطلاقا من مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تدين ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على المدنيين، كما ترفض أي اعتداء على سيادة الدول أو تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وفقاً للمواثيق الدولية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي”.

وجرت الجمعة، مراسم تشييع شعبية ورسمية كبيرة للشهيد هنية في الدوحة، التي وصل جثمانه لها قادما من طهران بعد تشييع هناك شارك فيه مئات الألوف من الإيرانيين، وتمت صلاة الجنازة في مسجد “محمد بن عبدالوهاب”، ثم نقلت إلى مقبرة “لوسيل” شمال الدوحة، حيث مثواه الأخير.