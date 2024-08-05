رئيس بنغلادش يفرج عن زعيمة المعارضة والمتظاهرين المعتقلين

وطنا اليوم:أمر رئيس بنغلادش محمد شهاب الدين الاثنين بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء، وكذلك عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات، وذلك بعد بضع ساعات من فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وأورد بيان أصدره مكتب الرئيس أن اجتماعا برئاسة شهاب الدين “قرر بالإجماع الإفراج فورا عن رئيسة الحزب الوطني البنغالي خالدة ضياء” وعن “جميع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال تظاهرات الطلاب”.