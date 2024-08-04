تنقلات لعدد من المحافظين في وزارة الداخلية – أسماء

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء تنقلات لعدد من المحافظين وذلك اعتبارا من تاريخ 7/8/2024:‏

نقل محافظ مادبا السيد نايف عودة الهدايات محافظاً لمحافظة عجلون.‏

نقل محافظ البلقاء السيد فراس مسلم القعايدة محافظاً لمحافظة الزرقاء.‏

نقل محافظ المفرق السيد سلمان يوسف النجادا محافظاً لمحافظة البلقاء .‏

نقل محافظ الزرقاء السيد حسن سالم الجبور محافظاً لمحافظة معان .‏

نقل محافظ عجلون السيد قبلان محمد الشريف محافظاً لمحافظة الكرك.‏

نقل محافظ معان السيد فيصل مفلح السميران محافظاً لمحافظة مادبا .‏

نقل محافظ الطفيلة السيد هاني عبيد الشوره مديراً لمديرية السلامة ‏العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة .‏

نقل مدير مديرية العلاقات العامة والاعلام السيد عمر محمد الزيود ‏محافظاً لمحافظة الطفيلة.‏

نقل محافظ الكرك السيد فراس سامي ابو الغنم محافظاً لمحافظة المفرق. ‏