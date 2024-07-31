تهديد خطير من طهران لتل ابيب .. جريمة اغتيال هنية ستواجه ردا قاسيا

وطنا اليوم:قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن من “واجب إيران الانتقام لحادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المريرة والصعبة”.

وأضاف خامنئي في بيان: “التحق قائد المجاهدين الفلسطينيين الشجاع والبارز السيد إسماعيل هنية بلقاء الله فجر الليلة الماضية. لقد قام النظام الصهيوني المجرم والإرهابي باستشهاد ضيفنا العزيز في بيتنا وأحزننا، لكنه أعد لنفسه أيضا عقوبة قاسية”.

وأكد الرئيس الإيراني أن الاحتلال سيدفع ثمناً باهظاً وسيكون نادماً على هذا العمل الإجرامي.

وقال بزشكيان في منشور على منصة “إكس”: “ستدافع الجمهورية الإسلامية في إيران عن سلامة أراضيها وشرفها وعزتها وكرامتها، وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على فعلهم الجبان”، واصفاً هنية بـ”القائد الشجاع”.

كما قال الحرس الثوري الإيراني قي بيان مقتضب: ان جريمة النظام الصهيوني باغتيال هنية ستواجه ردا قاسيا من جبهة المقاومة القوية وإيران خاصة

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، صباح الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين استشهدا إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران.

كما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن التحقيق جارٍ في حادثة الاغتيال، وأن النتائج ستعلن قريباً.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية بأن اغتيال إسماعيل هنية، تم باستخدام صاروخ أُطلق من بلد إلى بلد آخر، وليس من داخل إيران.

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني ستعقد اجتماعا حول اغتيال هنية.

ووصل هنية إلى طهران، الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في مجلس الشورى.

وقد التقى هنية ببزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.