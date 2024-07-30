لا داعي للهلع فيروس غرب النيل بأختصار

بقلم الدكتور معن العمرو:

هو وباء موسمي يستمر من الصيف إلى الخريف، مع ذروة النشاط في منتصف أغسطس إلى أوائل سبتمبر. تكون المدة أطول في المناخات الأكثر اعتدالًا، حيث يمكن للبعوض أن يظهر في وقت مبكر من العام ويبقى على قيد الحياة لفترة أطول.

عوامل خطر الإصابة بفيروس غرب النيل :

تزيد لدغات البعوض من خطر الإصابة بفيروس غرب النيل، وخاصة خلال فصل الصيف في المناطق التي تم الإبلاغ فيها عن نشاط فيروس غرب النيل. ومع ذلك، تختلف فرص الإصابة بفيروس غرب النيل بعد لدغة البعوض، اعتمادًا على الوقت من العام والموقع الجغرافي. يصاب حوالي 1 من كل 4 أشخاص بالعدوى. ومع ذلك، فإن حوالي 1 من كل 230 (أقل من 1 في المائة) من المصابين تظهر عليهم أعراض شديدة بسبب إصابة الدماغ أو الحبل الشوكي…

يمكن أن تقلل التدابير البسيطة لتجنب التعرض للدغات البعوض من خطر الإصابة بفيروس غرب النيل (انظر “الوقاية من فيروس غرب النيل” أدناه). يتم تشجيع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أو الذين يتناولون أدوية مثبطة لجهاز المناعة على اتخاذ احتياطات إضافية لأنهم معرضون لخطر أكبر للإصابة بأعراض شديدة لفيروس غرب النيل إذا أصيبوا بالعدوى.

يمكن أيضًا اكتساب فيروس غرب النيل من نقل الدم أو زرع الأعضاء. ومع ذلك، فإن خطر نقل الدم منخفض للغاية لأن اختبار فيروس غرب النيل يتم بشكل روتيني.

انتقال فيروس غرب النيل

تنتقل جميع حالات فيروس غرب النيل تقريبًا من خلال لدغة بعوضة تحمل العدوى.

دورة الطيور والبعوض والإنسان – عندما يصاب طائر بفيروس غرب النيل، يمكن أن ينتشر الفيروس في دمه لعدة أيام؛ وقد تصبح البعوضة التي تتغذى عليه خلال هذه الفترة حاملة للفيروس. إذا لدغت البعوضة شخصًا لاحقًا، يمكن حقن الفيروس من الغدد اللعابية للحشرة في دم الشخص. كما ينشر البعوض الحامل للفيروس فيروس غرب النيل إلى طيور أخرى غير مصابة عن طريق اللدغات.

نظرًا لأن الطيور هي المضيف الأساسي للمرض، فإن لديها مستويات عالية من الفيروس. لذلك، يجب تجنب الاتصال بالطيور النافقة أو المريضة، ويجب الاتصال بقسم الصحة المحلي للحصول على التعليمات.

لا ينتشر فيروس WN من خلال لمس أو تقبيل أو مشاركة الأواني مع شخص مصاب بالعدوى، أو من خلال الاتصال بمقدم رعاية صحية عالج مرضى مصابين بالفيروس ..

لا تظهر أي أعراض على أغلب الأشخاص الذين يصابون بفيروس غرب النيل. ويصاب حوالي 25% من الأشخاص بمرض خفيف يسمى حمى غرب النيل، والذي عادة ما يختفي تلقائيًا.

●يصاب عدد قليل من المصابين (حوالي 1 من كل 250) بمرض شديد أو عصبي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي وقد يؤدي إلى خلل عصبي دائم أو حتى الموت.

يعد التقدم في السن أهم مؤشر للمخاطر، على الرغم من أن زيادة شدة المرض العصبي الغازي قد تظهر أيضًا في المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة

●لا يوجد علاج خاص لفيروس غرب النيل.

●أفضل طريقة لتجنب الإصابة هي منع لدغات البعوض باستخدام مبيدات الحشرات المسجلة لدى وكالة حماية البيئة (EPA) والتي تحتوي على مادة DEET أو بيكاريدين أو زيت الكينا الليموني أو 2-undecanone أو بارا ميثان ديول أو IR3535 وارتداء ملابس واقية أثناء التواجد في الهواء الطلق ..