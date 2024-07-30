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90.5 مليون دينار أرباح مجموعة البنك الأردني الكويتي في النصف الأول من العام 2024

منذ ساعتين
90.5 مليون دينار أرباح مجموعة البنك الأردني الكويتي في النصف الأول من العام 2024

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحا صافية بحوالي 90.5 مليون دينار، بزيادة نسبتها 84.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. أما على صعيد المركز المالي، فقد بلغت نسبة النمو حوالي 6.9% ليصل إجمالي الأصول الى 5.6 مليار دينار كما في نهاية الفترة المالية. وبهذه المناسبة صرحت رئيسة مجلس إدارة البنك الشيخة ادانا الصباح بالقول: “بالرغم مما يشهده العالم من تداعيات جيوسياسية وما لها من أثر على الاقتصاد، فإننا قادرون على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وترجمتها الى نتائج فعلية تنعكس على حجم الأرباح ومتانة المركز المالي”.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي: “استطاعت مجموعة البنك الأردني الكويتي خلال النصف الأول من العام 2024 تحقيق النمو المستدام في الأرباح، من خلال التركيز على التنوع في مصادر الإيرادات، والاستغلال الأمثل للأموال المتاحة في النمو الآمن للموجودات، لتحقيق أفضل العوائد مع الحفاظ على النهج المتحوط ببناء المزيد من المخصصات مقابل أية خسائر ائتمانية متوقع حدوثها مستقبلا”. وقد استعرض البطيخي أهم المؤشرات والنسب المالية، فذكر أن إجمالي الموجودات تجاوز 5.605 مليار دينار، وحقوق الملكية بلغت 804 مليون دينار. أما على صعيد العائد على حقوق الملكية فقد بلغت نسبته حوالي 23.6%. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 21.48%. وأضاف: “ستواصل مجموعة الأردني الكويتي بذل قصارى جهدها في خدمة عملائها وتقديم تجربة مصرفية فريدة”.
وفي الختام، أعربت الشيخة ادانا الصباح – رئيس مجلس الإدارة عن جزيل شكرها لعملاء البنك ومساهميه على ثقتهم، وتوجهت بجزيل الشكر للجهات الرقابية في الأردن والعراق وقبرص على دعمهم المتواصل للبنك وشركاته التابعة، وثمنت جهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين على أدائهم المميز الذي أوصل المجموعة إلى هذه المكانة المرموقة.


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