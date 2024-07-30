اعتداء على خط مياه الديسي يوقف الضخ جزئيا عن مناطق بعمان والرصيفة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الأردن- مياهنا ان توقفا مؤقتا لعدة ساعات لمنظومة مياه الديسي بسبب وقوع اعتداء على أحد الهوايات الرئيسية لخط مياه الديسي مساء يوم أمس الاثنين في منطقة الجفر، مبينة ان الطواقم الفنية وفرق الصيانة التابعة لها ولشركة مياه الديسي ديواكو تعمل منذ ساعات الصباح لإصلاح الضرر الناتج عن الاعتداء حيث ستتأثر جزئيا بعض مناطق العاصمة عمان جراء هذا الاعتداء.

وبالتفاصيل بينت ان اعتداءً وقع على إحدى الهوايات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط في منطقة الجفر تسببت بكسر الهواية وبشكل مستهجن من قبل مجهولين مما ادى الى كسر الهواية وتسرب كميات كبيرة من المياه، وقد تزداد الكمية تباعا بهدف سقاية الماشية في المنطقة وانسياب المياه الى الاودية المجاورة لري مزروعات مما يوجب بوقف الضخ كليا لإجراء الاصلاحات الفورية حماية لمنظومة الخط

وأشارت إلى أن الاعتداء على أحد اهم المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية سيؤثر بشكل واضح على خفض حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب حتى اعادة اصلاح الهواية حيث ستعمل الوزارة /سلطة المياه والشركة المشغلة مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين مؤكدة انها لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين، ولفت أن الاعتداءات مازالت مستمرة بين الحين والأخر بالرغم من الإجراءات التي تتخذها الوزارة /سلطة المياه والشركة المشغلة على طول مسار الخط و الممتد لمسافة نحو (350) كيلو متر من المدورة الى عمان لحماية الخط من خلال دوريات مسيرة وفرق جوالة ، مؤكدة ان اصلاح عطل الاعتداء لا يمكن الا بوقف الضخ .

وبينت الوزارة /سلطة المياه وشركة مياه الأردن-مياهنا ان المناطق التي ستتأثر لمدة 6 ساعات جزئيا نتيجة وقف الضخ في العاصمة عمان والرصيفة هي : أجزاء من مناطق البنيات ، المقابلين ، أجزاء من الياسمين ، قرية ابو صياح ، قرية خالد ، جزء من المغيرات ، المنارة ، الحرشة ، حي عدن ، اجزاء من لواء الرصيفة ، المرقب ، أبو علندا ، الدهيمة ، السمو التربوي . أجزاء من تلاع العلي ، اجزاء من خلدا ، أجزاء من دير غبار ، اجزاء من عبدون.

وأكدت ان كوادرها ستعمل بأقصى طاقتها لاستكمال كافة الاعمال حتى اصلاح الضرر وإعادة الضخ الذي من المتوقع ان يكون بعد ظهر اليوم الثلاثاء لتبدأ الأمور بالعودة الى طبيعتها أولا بأول مناشدة الجميع التعاون وتفهم مثل هذه الأمور الخارجة عن ارادتها مؤكدة ان العمل جار على قدم وساق لضبط المعتدين