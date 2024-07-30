الميثاق أول قائمة حزبية تنهي رسميا إجراءات الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة

وطنا اليوم:أنهى حزب الميثاق الوطني رسميا إجراءات عملية الترشح للإنتخابات النيابية بعد أن تقدم مفوض القائمة مساعد أمين عام الحزب طارق حجازي بطلب الترشح صباح اليوم الثلاثاء لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، ليكون بذلك أول حزب سياسي متقدم بطلب الترشح لدى الهيئة المستقلة على القائمة الحزبية العامة.

ويخوض الميثاق الوطني الإنتخابات النيابية المقبلة بكل عزيمة بعد أن سجل حضوراً شعبياً كبيراً على أمتداد الوطن، نتيجة ما يحمله من رؤية ورسالة حزبية ذات مبادئ ثابتة تنسجم مع مفاهيم الدولة وثقافة وقيم وأخلاق الأردنيين.

وكان حزب الميثاق الوطني أعلن في وقت سابق رغبته بالمشاركة في الإنتخابات النيابية إستجابة للاستحقاق الدستوري في ظل منظومة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حيث يخوض “الميثاق” العملية الإنتخابية على مستوى القائمة الحزبية العامة، والقوائم المحلية في الدوائر الانتخابية بالمملكة.