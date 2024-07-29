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روسيا تقدم مساعدات إنسانية إلى ليبيا

منذ ساعة واحدة
روسيا تقدم مساعدات إنسانية إلى ليبيا

وطنا اليوم:في يوم 24 يوليو الجاري، قامت وزارة الطوارئ الروسية بتقديم مساعدات إنسانية إلى ليبيا. وحملت الرحلة الخاصة من الطائرة (إل-76)، التي أقلعت من مطار رامينسكوي بالقرب من موسكو، بضائع بوزنها الإجمالي 27 طنا، حيث تشمل الشحنات المنتجات الغذائية التي سيتم التبرع بها للمحتاجين من المقيمين في البلاد.

كما ضمن الفعالية أقيم حفل تكريم اللواء خالد حفتر، رئيس أركان الوحدات الأمنية بالجيش الوطني الليبي، حيث حصل على جائزة من وزارة الطوارئ الروسية لمساعدته في القضاء على آثار الفيضان الذي حدث في يوم 10 سبتمبر عام 2023 على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال شرق ليبيا.

وقد ضرب إعصار “دانيال” مدينة درنة وبلدات ومناطق بلدية الجبل الأخضر مصحوب بالرياح القوية والأمطار الغزيرة مع العواصف الرعدية. وكانت مدينة درنة الأكثر تضرراً، حيث دمر سدان. وكان هذا هو السبب الرئيسي لارتفاع عدد الضحايا في المنطقة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف شخص. وبفضل جهود رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية، تم إرسال المعدات المطلوبة، وبينها معدات الغوص، وفرق الإنقاذ إلى ليبيا الذين قاموا مع زملائهم الليبيين بالبحث عن الضحايا ورفع السيارات التي جرفتها المياه.

وقد تم تنظيم توصيل المساعدات الإنسانية بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية، وذلك بدعم من الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني ومشروع “روسيا معكم”، والذي يحكي للمواطنين الأجانب عن أنشطة روسيا الاتحادية في مجال تعزيز التنمية الدولية.


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