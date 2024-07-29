سرقة أحد افراد العائلة الحاكمة القطرية في الاولمبياد

وطنا اليوم:قالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية الشهيرة انه تم سرقة أحد عشر حقيبة فاخرة، تحتوي على “مقتنيات شخصية ثمينة”، تخص زوجة شقيق أمير قطر خلال أولمبياد باريس الجاري حاليا.

وقعت الحادثة على متن قطار سريع (TGV) يربط بين نيس وباريس، يوم السبت 27 يوليو / تموز، وفقًا لمصدر في الشرطة.

وقالت الصحيفة في التقرير انه تم فتح تحقيق وتسليمه إلى دائرة الشرطة الوطنية (CPN) في تولون.

وبينت ان زوجة شقيق أمير قطر، التي كانت برفقة موظفها المنزلي، صعدت إلى القطار السريع في محطة كان يوم السبت وكان القطار قادمًا من نيس ومتجهًا إلى محطة ليون في باريس.

وأوضحت انه تم اكتشاف ان 11 حقيبة من ماركة هيرميس الفاخرة قد سُرقت ، وان هذه الحقائب كانت تحتوي على “مقتنيات شخصية ثمينة”.

وأشارت الى إيقاف القطار لمدة عشرين دقيقة في محطة تولون (فار) لإجراء عمليات البحث ، ولكن لم يتم العثور على الحقائب أو اللصوص.