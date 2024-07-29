بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الصحة: إغلاق 300 منشأة لإنتاج المياه منذ بداية العام الحالي

منذ ساعة واحدة
الصحة: إغلاق 300 منشأة لإنتاج المياه منذ بداية العام الحالي

وطنا اليوم:قال مدير عام صحة البيئة في وزارة الصحة أحمد البرماوي، إن الوزارة وجهت نحو ألف إنذار لمحال إنتاج مياه، في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي.
وأضاف البرماوي، الاثنين، أنه تم تسجيل حوالي 300-400 مخالفة، و300 إغلاق لبعض هذه مصانع تعبئة المياه، نتيجة مخالفتها للاشتراطات الصحية أو نتيجة رسوب بعض العينات الجرثومية أو الكيماوية في هذه المحطات.
وأوضح أن هناك فحوصات تجرى على المياه تسمى الميكروبولوجية أو الجرثومية وهناك الفحوصات الكيميائية، وكل نوع من هذه الفحوصات له معايير خاصة وقاعدة فنية يتم الاعتماد عليها ويجب ألا تتجاوز هذه المعايير لضمان صلاحية المياه، بالإضافة إلى أن هناك فحوصات سريعة جدا تجرى لهذه المصادر كفحص الحموضة وفحص الكلور والعكارة وهذه الفحوصات تجرى في الميدان لضمان عدم وجود مؤشرات لتلوثات جرثومية داخل مصادر المياه.
وبين أن دور وزارة الصحة كبير جدا في الرقابة على مختلف استخدامات المياه الموجودة في الأردن، سواء كانت عن طريق الآبار والصهاريج والمصادر أو المياه الموجودة في المحطات والمصانع.
وأشار إلى أن دور وزارة الصحة يتلخص في 3 محاور، وهي ترخيص هذه المشاريع أو المحطات والمصانع، ثم أخذ العينات المستمرة من هذه المصادر لضمان جودة وسلامة المياه بشكل مستمر، والمحور الثالث استمرارية الرقابة على توفر الشروط الصحية داخل هذه المنشآت بشكل مستمر.
وأكد البرماوي: أن وزارة الصحة لديها فرق موزعة في كافة أنحاء المملكة من الشمال إلى الجنوب، تقوم بالرقابة بشكل دوري على هذه المصادر لضمان صحة وسلامة المياه وتأمينها للمواطن بجودة عالية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:18

عمليات تخريب جديدة للبنية التحتية في باريس

11:15

تحضيرات إسرائيلية لمهاجمة حزب الله..وأميركا تحذّر تل ابيب من ضرب بيروت

11:02

الأحياء الفقيرة في حلب لإيران والغنية لروسيا.. خبير يشرح القسمة

10:37

البنك المركزي: 1.3 مليار دينار قيمة الشيكات المترجعة العام الماضي

10:33

وفيات الإثنين 29-7-2024

10:24

لا نسبة عامة للنجاح في توجيهي فلسطين بعد تغيب 39 ألف طالب غزي

10:15

جامعة البترا تستحدث تخصص ماجستير التسويق الرقمي بدءاً من الفصل الأول للعام الجامعي 2024/2025

10:11

جريمة مروعة تهز الأنبار.. قتل 8 منهم 5 من عائلته بكلاشينكوف

10:01

كيم يقود عمليات الإنقاذ بالمناطق المتضررة بكوريا الشمالية

09:54

بالفيديو: شرح كيفية الاقتراع في انتخابات 2024

09:44

الرياح والحرارة المرتفعة تؤجج الحريق الضخم في كاليفورنيا

09:36

تسريبات إسرائيلية: تل أبيب حددت هدفا ستهاجمه بلبنان

وفيات
وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات