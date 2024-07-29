جامعة البترا تستحدث تخصص ماجستير التسويق الرقمي بدءاً من الفصل الأول للعام الجامعي 2024/2025

وطنا اليوم:أعلنت جامعة البترا عن استحداث تخصص ماجستير “التسويق الرقمي” ابتداءً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2025، وذلك بعد موافقة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على استحداث البرنامج في الجامعة.

وقال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة البترا الدكتور نضال الصالحي: إن تخصص ماجستير “التسويق الرقمي” من التخصصات الرقمية المطلوبة في بيئة الأعمال المعاصرة؛ إذ يوظف التخصص إستراتيجيات التسويق عبر الإنترنت بهدف تعزيز العلامات التجارية وزيادة المبيعات، ويزود الطلاب بأدوات وآليات بناء إستراتيجيات تسويقية عبر منصات رقمية متعددة، مثل: محركات البحث، والشبكات الاجتماعية، والبريد الإلكتروني، فضلًا عن تعلم استخدام أدوات التحليل لقياس الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى من الحملات الإعلانية.

ويشمل التخصص دراسة تقنيات تحسين محركات البحث “SEO” والإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت “PPC” والتسويق عبر المحتوى، وكيفية تحسين ظهور العلامات التجارية في نتائج محركات البحث، بالإضافة إلى استخدام إستراتيجيات المحتوى للاحتفاظ بالعملاء.

ويتضمن برنامج التسويق الرقمي دراسة تحليل سلوك العملاء عبر الإنترنت، واستخدام هذه البيانات لإدارة حملات تسويقية ممولة أكثر فعالية. ويشمل ذلك استخدام أدوات التحليل المختلفة مثل نظام تحليل جوجل “Google Analytics” وغيره لاكتساب فهم أكبر لتفضيلات العملاء وسلوكهم.

واشارت رئيسة قسم التسويق الرقمي الدكتورة تماضر شطناوي إلى أن البرنامج مطروح لحملة شهادة البكالوريوس في التخصصات التي تحتاج إلى مهارات التسويق الرقمي؛ إذ إن الجانب العملي التطبيقي يحتل حيزاً واسعاً ضمن المساقات المطروحة.

ويؤهل التخصص الطلبة للحصول على الشهادة المهنية الدولية في مجال التسويق الرقمي، وسيكون خريجو البرنامج مزودين بالمعرفة والخبرة اللازمتين لتطوير إستراتيجيات تسويقية رقمية متقدمة، تتيح لهم فرصًا وظيفية متنوعة، مثل: مدير التسويق الرقمي، ومحلل بيانات التسويق، أو استشاري تسويق رقمي، إضافة إلى إدارة أعمالهم الريادية الخاصة.