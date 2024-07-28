‎الميثاق الوطني يعقد لقاءً لتعزيز دور المرأة في محافظة البلقاء

وطنا اليوم:‎في إطار تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية ودعم سيدات القائمة الوطنية لحزب الميثاق الوطني اقامت المهندسة عروب العبادي، عضو الميثاق الوطني ،لقاءً نسائيًا في جمعية التواضرسة التعاونية (آل تدرس) في محافظة البلقاء.

‎وجمع اللقاء سيدات من محافظة البلقاء وسيدات من مختلف أنحاء المملكة مع سيدات ومنتسبات الحزب بهدف التعريف بالحزب ورسالته ورؤيته.

‎في بداية اللقاء، رحبت المهندسة عروب العبادي بالحضور وأكدت على أهمية دور المرأة في الحياة السياسية ودعمها للترشح والمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة ،واستعرضت بشكل سريع نبذة عن محطاتها العلمية والعملية.

‎وأوضحت أن حزب الميثاق الوطني يسعى لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي من خلال تقديم الدعم الكامل لسيدات القائمة الوطنية.

‎وتحدثت المهندسة العبادي عن رؤية الحزب وأهدافه في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الحزب يولي أهمية كبيرة لقضايا المرأة والشباب ويدعم تواجدهم في مواقع صنع القرار.

‎ النائب الأول للأمين العام السيدة ريم بدران وضحت انه مع إقرار قانوني الأحزاب والانتخابات لعام 2022، دخلت الأردن مرحلة جديدة في الحياة السياسية،واوضحت انه في السابق، كان المواطنون يترددون في التعبير عن انتمائهم الحزبي بسبب النظرة السلبية وعدم القبول الاجتماعي، إلا أن هذا الامر قد اختلف الان واننا على اعتاب مرحلة جديدة، يشجعها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتهدف إلى تعزيز انخراط الشباب والمرأة في العمل الحزبي.

وبينت ان القانون الجديد يشجع المواطنين على أن يصبحوا أعضاء في الأحزاب السياسية، ويهدف إلى زيادة عدد النواب المنتمين للأحزاب في البرلمان وأن الأحزاب، بدورها، تختار مجموعة من القيادات القادرة على وضع بصمة واضحة من خلال التفاعل المجتمعي والتوجه الإصلاحي.

واكدت بدران ان حزب الميثاق الوطني الذي يتبنى برنامجًا تفصيليًا ومحافظًا، يسعى إلى تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع الأردني موضحة ان الحزب يتميز ببرنامج متكامل يحاكي احتياجات المجتمع وقواعده المختلفة.

مساعد الأمين العام لشؤون المرأة والاسرة المهندسة سناء مهيار،قالت أن انتخابات 2024 تتميز بأنها مختلفة عن سابقتها، فهي أول انتخابات تجري بعد إقرار منظومة التحديث السياسي التي تبناها جلالة الملك والتي تضمنت قانوني الأحزاب والانتخاب اللذين انحازا إلى جانب المرأة والشباب ، مشيرة أن القائمة الوطنية لحزب الميثاق بهدف حصولها على أكبر عدد من المقاعد ستعمل على حشد وحصد أكبر عدد من أصوات الناخبين، لإيصال أكبر عدد من مرشحي القائمة إلى البرلمان حاملين معهم رؤية ومبادئ واستراتيجية وبرنامج الميثاق .

وقالت مهيار أن ملف المرأة والأسرة يحظى باهتمام بالغ من الحزب ، وقد تضمن برنامج الحزب التحديات التي تواجه المرأة الأردنية والأسرة والحلول اعتماداً على لقاءات ميدانية مع السيدات في كافة محافظات المملكة.

‎وفي ختام اللقاء، أعربت العبادي عن شكرها وامتنانها للسيدات الحضور على دعمهن وثقتهن بحزب الميثاق الوطني، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في العمل الجماعي والتواصل مع المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة ، وأن الانتخابات النيابية القادمة تمثل فرصة حقيقية لإحداث التغيير الإيجابي الذي يتطلع إليه الحزب والمواطنون على حد سواء.

وقد حضر اللقاء عدد من سيدات الميثاق في القائمة الوطنية ،الصحفية رزان عبدالهادي ،والمحامية نعمة سعيفان، ومن لجنة شؤون المرأة والاسرة، السيدة بسمة بني مصطفى والسيدة نسرين الصفدي.