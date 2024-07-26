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الطلب على الكهرباء عند مستويات قياسية بدعم من ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعة واحدة
الطلب على الكهرباء عند مستويات قياسية بدعم من ارتفاع درجات الحرارة

وطنا اليوم:أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الكهرباء هذا العام بأسرع وتيرة منذ 20 عاما مدفوعا بزيادة الطلب على أجهزة التبريد مع ارتفاع درجات الحرارة.
وحسب ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة، فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن هذا الاتجاه، والذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2025، سيدعم الاستخدام المستمر لطاقة الفحم، حتى مع زيادة إنتاج الطاقة المتجددة.


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