خسائر بالملايين بحريق أكبر الأسواق الشعبية في القاهرة

وطنا اليوم:بعد السيطرة على حريق مخزن الملابس بالموسكي بمنطقة العتبة وسط القاهرة، والذي اندلع فجر اليوم الجمعة، بدأت السلطات في فحص مكان الحادث للتحقق من أسباب الحريق وحصر الخسائر

وقررت جهات التحقيق استدعاء شهود العيان ومالك المخزن لسماع أقوالهم، كما أمرت رجال المباحث بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة.

انهيارات بالمبنى والواجهة

يذكر أن الحريق نشب بعقار يتألف من طابق أرضي وطابقين مبنيين بالحوائط الحاملة وأسقف خشبية، ويستخدم كمخازن للملابس، حيث بدأ الحريق بالدور الأرضي ثم امتد لباقي العقار بالكامل ونتج عنه سقوط سقفي الدورين الأول والثاني وانهيار جزء من الواجهة، كما امتد الحريق إلى عقار مجاور مكون من 4 طوابق ويستخدم كمخزن للملابس أيضا.

فيما تم تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارين اللذين نشب بهما الحريق الكبير لبيان مدى الخسائر بهما.

خسائر بالملايين

ونشرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن شهود عيان، أن الخسائر المتوقعة بالملايين، نظرا لقوة النيران وسرعة امتدادها، حيث تضررت الكثير من المحلات التجارية والمخازن التابعة لها، في منطقة تضم أكبر وأهم أسواق الجملة والتجزئة في القاهرة.

واندلع الحريق الضخم بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث انتشرت النيران في مخزن للملابس بشارع الرويعي، ما سبب خسائر مادية كبيرة.

10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وتوجهت 10 سيارات إطفاء لموقع الحريق، من أجل السيطرة عليه ومنع امتداده للعقارات والمحلات المجاورة، مدعومة بطلمبات حريق وسلالم هيدروليكية وسيارات إسعاف، في محاولة السيطرة على النيران التي امتدت إلى مخازن الملابس وأجهزة كهربائية.

حيث نجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق دون سقوط ضحايا أو مصابين، فيما تم تسجيل إصابات بالاختناق تم إسعافها بموقع الحادث، وسط تواجد أمني مكثف.