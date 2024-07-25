بحث إدماج الطائرات المسيرة في مشاريع الحصاد المائي

وطنا اليوم:عقدت اللجنة العليا للحوار الوطني للحصاد المائي في الأردن الذي تنفذه الشبكة الإسلامية للمياه بالشراكة مع الحكومة الهولندية اجتماعا اليوم الخميس، في وزارة المياه والري برئاسة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المياه والري، قال المهندس الحيصة خلال الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية للمياه الدكتور مروان الرقاد، وممثلون عن وزارتي المياه والزراعة والسفارة الهولندية، إن قطاع المياه يضع في أولى أولوياته تعظيم عوائد الحصاد المائي ومواجهة التحديات المناخية وإيجاد الحلول اللازمة لها في صلب عمل وزارة المياه والري.

وشدد على أهمية إدماج تكنولوجيا الاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة في اختيار مواقع الحصاد المائي ومتابعتها وتقييمها، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل على خارطة الحصاد المائي الوطنية التي ينفذها المشروع بالتعاون مع الشركاء المحليين والعمل على إيجاد طرق غير تقليدية للحصاد المائي، مثل السدود وتطبيقها على امتداد غور الأردن، خاصة وادي عربة واستغلال مياه الري الراجعة في الأغوار.

وأعرب الحيصة، عن تقديره لدور شركاء التنمية، ممثلين بالسفارة الهولندية في عمان والذين تربطهم علاقات تعاون مع وزارة المياه والري.

من جهته، عرض الدكتور الرقاد منجزات المشروع المتمثلة بتنفيذ مشاريع الحصاد المائي بسعة مليون متر مكعب خلال العام الماضي.

وأضاف أن هذا الاجتماع النصف سنوي يأتي لمناقشة سير المشروع وخطة العمل للموسم القادم، والتجهيز للمؤتمر الثالث للحوار الوطني للحصاد المائي الذي سيعقد في شهر تشرين الثاني المقبل على هامش أعمال المؤتمر الوزاري العربي الذي تستضيفه وزارة المياه والري.

وأشار الرقاد إلى استهداف المشروع لـ750 متدربا ومتدربة من خلال 30 ورشة عمل، وتنفيذ مدرسة حقلية للحصاد المائي بمساحة 2000 دونم في موقع الجامعة الأردنية في الموقر، إضافة إلى مشروع زراعي متكامل يعتمد على مياه حصاد الأمطار والطاقة الشمسية لتشغيل خمسين شابًا وشابة من أبناء المفرق.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على المحاور الرئيسة للاستراتيجية الأردنية للحصاد المائي لتمكين الشباب والمرأة في قطاع الحصاد المائي المزمع إطلاقها خلال الحوار الوطني الثالث في شهر تشرين الثاني المقبل بعد سلسلة من الاجتماعات التحاورية وبالتشاركية مع قطاعات الشباب والمرأة والمجتمع المحلي.